Рецепт недели: тартар из говядины с трюфельным маслом и яйцом 

На 1 порцию:
170 г говядины,
15 мл оливкового масла,
1 яйцо,
по 2 мл дижонской и зернистой горчицы,
по 2 г каперсов и анчоусов,
2 г микса зелени фризе,
3 г мини-шпината,
трюфельное масло,
соль и сахар по вкусу.
Для лукового песто:
75 г зеленого лука,
160 мл подсолнечного масла,
по 10 мл дижонской горчицы и красного винного уксуса,
по 2 г соли и сахара.
Для соуса пармезан:
50 г тертого сыра пармезан,
150 мл сливок 33%-ной жирности,
щепотка соли.
1. Сделайте соус пармезан. Сливки доведите до кипения и подождите, пока немного остынут. Затем быстро смешайте их в блендере с сыром и солью. Остудите.
2. Чтобы приготовить песто, все ингредиенты, кроме масла, взбейте их в миксере. В конце добавьте холодное масло.
3. Мясо прокрутите через мясорубку. Заправьте оливковым маслом, добавьте соль и сахар по вкусу.
4. Из яйца сделайте глазунью.
5. На тарелку, смазанную 20 г соуса пармезан, выложите фризе и мини-шпинат. Сверху — фарш. Сделайте капельки луковым песто и двумя видами горчицы, выложите каперсы, анчоусы и поверх всего — глазунью. Сбрызните трюфельным маслом.