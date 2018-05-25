Рецепт недели: тартар из говядины с трюфельным маслом и яйцом

На 1 порцию:

170 г говядины,

15 мл оливкового масла,

1 яйцо,

по 2 мл дижонской и зернистой горчицы,

по 2 г каперсов и анчоусов,

2 г микса зелени фризе,

3 г мини-шпината,

трюфельное масло,

соль и сахар по вкусу.

Для лукового песто:

75 г зеленого лука,

160 мл подсолнечного масла,

по 10 мл дижонской горчицы и красного винного уксуса,

по 2 г соли и сахара.

Для соуса пармезан:

50 г тертого сыра пармезан,

150 мл сливок 33%-ной жирности,

щепотка соли.

1. Сделайте соус пармезан. Сливки доведите до кипения и подождите, пока немного остынут. Затем быстро смешайте их в блендере с сыром и солью. Остудите.

2. Чтобы приготовить песто, все ингредиенты, кроме масла, взбейте их в миксере. В конце добавьте холодное масло.

3. Мясо прокрутите через мясорубку. Заправьте оливковым маслом, добавьте соль и сахар по вкусу.

4. Из яйца сделайте глазунью.

5. На тарелку, смазанную 20 г соуса пармезан, выложите фризе и мини-шпинат. Сверху — фарш. Сделайте капельки луковым песто и двумя видами горчицы, выложите каперсы, анчоусы и поверх всего — глазунью. Сбрызните трюфельным маслом.