Княжеские закуски: 4 шикарных рецепта для Гран-при Монако Формулы-1

Итак, позади уже пять гонок из 21-й, и в это воскресенье нас ждет самое «гламурное» Гран-при сезона — а значит, и приготовить нужно что-то «особенное».

Забавный факт: на территории России могли бы разместиться почти 85 тыс. княжеств Монако. Мы не могли про это не сказать. Наверное, именно из-за такой «компактности» этой миниатюрной страны некоторые думают, что у Монако нет своей кухни. А вот и есть.

Разумеется, она похожа на кухни своих соседей — Франции и Италии, но мы постарались выбрать блюда, которые, с одной стороны, популярны в Монте-Карло, а с другой — можно приготовить из тех продуктов, которые водятся у нас в магазинах.

Картофельные ньокки

Фото: nuccio, pixabay.com Нам понадобятся:

500 г картофеля

150 г муки

1 желток

соль по вкусу

Вначале сварим вымытый картофель в мундире до готовности. Остудим и очистим, помогая себе вилкой и ножом (горячо же), и сделаем пюре. Консистенция картофеля должна быть без комков, гладкая, однородная. Добавляем желток и соль по вкусу, тщательно перемешиваем. Выкладываем на присыпанную мукой поверхность и, добавляя понемногу муки, замесим тесто. Оно должно быть мягкое и может чуть-чуть липнуть.

Отделяем небольшой кусочек теста и раскатываем в колбаску диаметром в пару сантиметров. Далее режем кусочки длиной 2,5 см, катаем шарик и придавливаем его зубцами вилки. В итоге получаем красивые рифленые бочоночки. Варим готовые ньокки в кипящей подсоленной воде буквально минутку — как только всплывут, они готовы. Подавать картофельные ньокки можно с самыми разными соусами, но самый простой вариант — с растопленным маслом или тертым сыром.

Аншуад

ShutterStock/Fotodom.ru Нам понадобятся:

1 кусок хлеба без корки, порезанного на маленькие кусочки

50 г филе анчоусов в оливковом масле

1-2 зубчика чеснока, раздавленных

6 ст. л. оливкового масла

сок 1/2 лимона

сушеный чили или кайенский перец

батон теплого хлеба

Вначале размолем хлеб в кухонном комбайне (или блендере). Затем добавим туда же анчоусы в масле, чеснок, оливковое масло и лимонный сок, чтобы получилось однородное пюре, затем чили или кайенский перец по вкусу.

Если получается слишком густо, разбавляем парой ложек холодной воды до консистенции майонеза. Сверху можно еще посыпать чили или черным перцем (если не боитесь поострее). Подаем с подогретым в духовке хлебом.

Сэндвич Пан-Банья

ShutterStock/Fotodom.ru Нам понадобятся:

4 хлебных булочки

пучок листьев салата

500 г куриного жареного филе

2 куриных яйца

1 болгарский перец

1/3 банки маслин без косточек

8 шт. филе анчоуса

1 шт. красного лука

1 зубчик чеснока

60 мл оливкового масла

30 г лимонного сока

тимьян, молотый черный перец и соль по вкусу

Берем булочки и режем их пополам, вынимаем из одной хлебной половины мякоть. Такие манипуляции проводим с каждым хлебобулочным изделием. Затем зубчик чеснока мелко-мелко нарезаем и засыпаем понемногу в каждую булку. После в половинки булочек нужно залить оливковое масло, но не переборщи с ним.

Куриные яйца отвариваем и остужаем, режем на аккуратные дольки. Так же нарезаем помидоры, болгарский перец и красный лук. Разрезаем на одинаковые половины все оливки.

Выливаем лимонный сок в керамическую чашечку, туда высыпаем сушеный тимьян, молотый перец и поваренную соль. Добавляем к этой смеси оливковое масло. Промытые и высушенные листья салата укладываем на половинку раскрытой булки, поверх укладываем помидорную дольку и кусочек жареной курочки. Солим, перчим. Теперь укладываем вареные яйца, дольки красного лука, кусочки болгарского перца и половины оливок. Укладываем поверх этих ингредиентов анчоусы и поливаем готовой ароматной заправкой.

Готовый сэндвич Пан-Банья сжимаем и обматываем в пищевую фольгу, эти процедуры помогут хорошенько пропитать хлебную основу заправкой. В фольге сэндвич должен пробыть не менее 10 минут.

Ля-путин

ShutterStock/Fotodom.ru Это одно из любимых блюд жителей Монако, которое они едят на завтрак. Это традиционный омлет с рыбой. А ты о чем подумал?

Нам понадобятся:

100 г сыра «Фетакса»

10 мл масла подсолнечного

1 помидор

125 мл сливок

3 яйца куриных

10 г свежей петрушки

500 г свежей скумбрии (филе)

соль по вкусу

Нарезаем филе рыбы на небольшие кусочки и выкладываем в форму для запекания, смазанную маслом, солим. Яйца разбиваем в мисочку, добавляем сливки, которые можно заменить молоком жирностью 2,5-3%, все взбиваем и солим.

Мелко нарезаем петрушку и добавляем в яйца со сливками. Помидор нарезаем и выкладываем на рыбу. Заливаем рыбу с помидором смесью яиц и сливок, посыпаем мелкими кубиками «Фетаксы». Ставим омлет в духовку, разогретую до 175-180 градусов на 20-25 минут. И все, готовый омлет разрезаем на порции и подаем к столу.