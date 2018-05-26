Новинки мая: здоровые и вкусные напитки и еда? Да!

В кулинарии, как правило, плохих новостей не бывает! Вот мы и делимся с вами новыми интересными событиями и продуктами, которые появляются у нас на рынке.

«ЩиБорщи»

Кулинарная онлайн-школа «ЩиБорщи» открыла свои виртуальные двери не только молодым хозяйкам, но и настоящим домашним шеф-поварам. В чем новость? В отличие от других курсов, там учат не рецептам, а техникам и технологиям приготовления, что стоят за ними. Практические навыки школа применяет на базовых домашних рецептах, то есть таких, что потом войдут в основной рацион учеников. И самое главное — «ЩиБорщи» готовят из доступных продуктов — как по цене, так и по тому, насколько их легко найти в продаже. И еще очень полезная вещь — вебинары с экспертом. Например: «Поговорим о равиоли. Итальянские, из магазина, домашние: в чем на самом деле разница?» Разве не интересно? А надо лишь пройти регистрацию — и вы получите ссылку на прямой эфир!

Путь злаков

Ведущий диетолог готовых завтраков компании «Нестле» рассказал о том, почему цельнозлаковые готовые завтраки — это отличный продукт для утреннего питания. Научные исследования показали, что те, кто регулярно завтракает продуктами с высоким содержанием цельных злаков, имеют более здоровый вес, получают больше витаминов, минералов и пищевых волокон. Включение цельных злаков в рацион может помочь снизить риск сердечных заболеваний, ожирения, диабета второго типа и рака кишечника. Компания «Нестле» поставила своей целью сделать хлопья для завтраков еще более полезными. Так, в соответствии со стратегией компании, к 2020 году каждый готовый завтрак в упаковке со специальным зеленым логотипом будет содержать цельные злаки в качестве основного ингредиента.

Кофе, который не отличить от свежесваренного

В новом NESCAFÉ Gold все проработано до мелочей. Новый фирменный стиль невозможно с чем-то перепутать или не заметить. Стеклянная банка формы мягкого квадрата — это строгие, изящные и одновременно смягченные линии, которые олицетворяют модную простоту и элегантный шик. Банка и крышка выполнены в уникальном цвете матового золота, который притягивает внимание. Такую банку хочется взять в руки и проверить на ощупь. Но самое главное — это новый кофе. Приходит новая эра NESCAFÉ Gold: инновационная рецептура использует две разные степени помола, одна из которых в 10 раз тоньше перемолотых зерен для приготовления кофе. Это позволяет раскрыть всю полноту вкуса и аромата из самой глубины кофейного зерна. Вкус и аромат кофе новой рецептуры теперь не смогут отличить от свежесваренного даже ценители.

Вера Брежнева уже больше года является лицом бренда «Святой Источник» и с удовольствием делится с поклонниками лайфхаками о том, как меняется к лучшему и она сама, и ее жизнь благодаря такой простой полезной привычке — не выпускать бутылку воды из рук. Вода утром дает возможность проснуться организму, за полчаса до еды позволяет оставаться в идеальной форме, в течение дня помогает сконцентрироваться над важными задачами. Всем известно, что Вера — сторонница здорового образа жизни. Певица рассказала, что вода помогает ей легче просыпаться, улучшает эффект от тренировок. «Я верю, что большие перемены начинаются с маленьких шагов. Например, таких, как привычка пить воду в течение дня. Три бутылочки воды по 0,5 л каждый день — правило, которому я всегда следую», — прокомментировала Вера Брежнева. А вы сколько воды пьете в день?