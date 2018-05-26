8 самых полезных видов мяса

СодержаниеТелятинаКрольчатинаБаранинаМясо курицыКонинаИндюшатинаПерепелиное мясоКозлятина

Знаете ли вы, что мясо сыграло важную роль в эволюционном развитии человечества? Как показали многочисленные исследования, добыча съестных припасов посредством охоты оказала стимулирующее воздействие на появление и усовершенствование орудий труда, развитие речи и взаимопонимание между людьми. Однако эволюционный успех не является единственным преимуществом мясных деликатесов. Так, шведские врачи и ученые на основе исторических данных сумели построить модель, которая показала, что введение в рацион мяса и субпродуктов существенно уменьшает период вскармливания, тем самым ускоряет процесс развития мозга и адаптации к новым, часто очень агрессивным условиям.

Действительно, мясо — незаменимый продукт, несущий огромное количество животного белка, который крайне важен для благоприятного течения всех химических и биологических процессов в организме и, как следствие, его нормальной жизнедеятельности. Без белка немыслимо строительство клеток и укрепление мышечной ткани, крепкий иммунитет, активная жизнь и отличная работоспособность. Недостаток белка сулит хроническую усталость, головные боли, бессонницу, отеки, истощение нервной системы, сбои в работе дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

В настоящее время рынок переполнен мясной продукцией. Любимыми по-прежнему считают свинину, говядину, курицу и баранину. Меньшей популярностью пользуется крольчатина, индюшатина, гусятина, утятина и, наконец, мясо перепелов и куропаток. Перечисленные виды мяса отличаются не только вкусовыми особенностями и правилами готовки, но и полезными свойствами. О них подробнее в материале MedAboutMe!

Телятина

Телятину относят к разряду диетических продуктов, которые практически не имеют противопоказаний. Ей свойственна очень нежная мякоть с молочным привкусом. Первый аспект обусловлен низким содержанием соединительной ткани. Телятину рекомендуют использовать в лечебном и детском питании, поскольку она легко усваивается, не перегружает желудочно-кишечный тракт, активизирует работу кишечника и снижает риск возникновения пищевых расстройств за счет содержания экстрактивных веществ, стимулирующих функции пищеварения.

Также телятина является неотъемлемой частью рациона беременных и кормящих женщин, поскольку несет в себе большое количество железа — противника железодефицитной анемии. Она же богата витаминами А, В, С и РР, немало в ней содержится витаминов группы В, которые повышают иммунитет и защитные свойства организма в пору простуды и гриппа. Не отнять у телятины макро— и микроэлементов, например, фосфора, калия, натрия и магния. Последний, кстати, крайне важен для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ввиду стремительного ритма жизни на столах россиян все чаще значатся полуфабрикаты. Тушенка не является исключением. Ее девиз: вкусно, недорого и быстро. Эксперты Росконтроля решили проверить, насколько безопасен популярный пищевой продукт, взяв на экспертизу говядину тушеную от пяти известных торговых марок.

По результатам исследований все образцы оказались в черном списке. Так, в говядине тушеной от Главпродукт был обнаружен крахмал, который не предусмотрен ГОСТ. Нарушения также коснулись и белка, его оказалось на 44% меньше, нежели заявил производитель.

Не лучшим образом себя показал продукт — говядина тушеная «Елинский». В его составе эксперты обнаружили куриное мясо и крахмал, которые не заявлены в маркировке. Нельзя не отметить плохие органолептические свойства. Тушенке присущ посторонний привкус и запах.

Крольчатина

Крольчатина наделена уникальным питательным составом. В ней значатся незаменимые аминокислоты, легкоусвояемый белок (который, между прочим, усваивается на 90%, именно такие данные показали исследования, проведенные европейскими учеными), минералы и, конечно же, витамины, то есть вещества, которые хорошо сказываются на работе жизненно важных систем, состоянии скелета и общем самочувствии человека.

Крольчатине присущ очень тонкий вкус и нежная мякоть, которая существенно преобладает над куриной грудкой (ее часто называют альтернативой мясу кролика). Благодаря чему, крольчатина идеально подходит для тех, кто часто сталкивается с проблемами ЖКТ или имеет хронические заболевания. Ее одной из первых советуют вводить в рацион малышей. Употребляя крольчатину, человек ограждает себя от обострения недугов и расстройств желудка, а также чувства тяжести, что особенно актуально в жаркие летние деньки.

Важно!

Врачи рекомендуют употреблять крольчатину тем, кто страдает сахарным диабетом. Доказано, что состав этого вида мяса способствует поддержанию оптимального уровня глюкозы в крови. Также крольчатина позволительна людям, которые столкнулись с подагрой, ведь при переваривании она формирует минимум пуриновых оснований в отличие, например, от свинины.

Баранина

Баранина широко распространена в кавказских странах, а вот на российских столах ее встретишь нечасто. Многие отказываются от этого вида мяса в силу специфичного запаха, который, кстати, легко устранить посредством маринада из цитрусовых фруктов, вина, трав (например, кориандра и базилика) и специй. Стоит упомянуть, что выраженный запах присущ только старой баранине, мякоть молодых барашков практически лишена какого-либо «аромата». К тому же, молодое мясо более нежное и мягкое по вкусу, посему ценится поварами всех уголков мира.

Высокие гастрономические качества баранины — не единственное преимущество рассматриваемого вида мяса. В первую очередь важно отметить ценнейший состав. В баранине много витаминов, в частности А, РР и группы В, микро— и макроэлементов, таких как железо, фосфор, кальций, магний и йод. Благодаря чему, мясо барана рекомендуют употреблять в качестве профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы и слабого иммунитета.

Важно!

Особенно рекомендуют баранину употреблять детям и подросткам. Как известно, она содержит много витамина D, который, в свою очередь, является профилактикой рахита и заболеваний нервной системы.

Мясо курицы

Куриное мясо — самый распространенный продукт на российских столах, что ничуть не удивительно, ведь ему присущ нежный вкус и невысокая стоимость, подвластная практически каждому кошельку. В нем полно легкоусвояемого белка и минимум жира, а еще куриное мясо богато витаминами А, С, Е и группы В, макро— и микроэлементами, среди них фосфор, цинк, сера, калий и магний.

Также куриное мясо славится высоким содержанием аминокислот, в том числе незаменимых. Так, триптофан — эффективная мера профилактики головных болей, бессонницы и депрессивного состояния; лизин предотвращает снижение работоспособности и появление слабости; валин ускоряет процесс восстановления тканей и возобновляет их рост; изолейцин повышает стрессоустойчивость и снижает чувство тревоги; аргинин улучшает репродуктивную функцию, особенно у мужчин.

Эксперты Росконтроля осуществили исследования куриных полуфабрикатов — бедра с кожей от шести торговых марок. Результаты оказались шокирующими: все образцы попали в черный список.

Так, бедра от бренда «Ясные зори» не прошли проверку по микробиологическим показателям, в них обнаружены листерии — палочковидные бактерии, способные вызвать опасное природно-очаговое инфекционное заболевание, именуемое листериозом.

Также небезопасны по микробиологическим показателям куриные полуфабрикаты «Ржевское подворье». В них были обнаружены сальмонеллы, существенно превышен нормативный порог обсемененности мезофильными микроорганизмами.

Конина

Конину нельзя назвать популярным продуктом на российских столах, разве что ее активно употребляют жители Татарстана и холодной Якутии. Этот аспект, как и в случае с бараниной, определен специфическим запахом. Но! У конины есть одно очень важное преимущество. Мясо прекрасно сбалансировано по аминокислотному и витаминно-минеральному составу. Кроме того, его считают экологически чистым продуктом.

Важно отметить, что специфическим запахом наделено только старое мясо, жеребцы (до 1,5 лет) сохраняют приятный аромат и вкус, ведь их мышечная масса не испорчена «взрослыми» гормонами. При этом на вкус и запах влияет способ выращивания жеребят. Специалисты поговаривают, что лучшие гастрономические свойства присущи мясу жеребцов, которых свободно пасут или выращивают в просторных нагульных загонах, но не в стойлах.

Конину, кстати, относят к маложирным видам, поскольку весь жир скапливается в области ребер, откуда его легко устранить. Соответственно, мясо можно и нужно употреблять особам, столкнувшимся с ожирением, и тем, кто желает расстаться с лишними килограммами. Позволительна конина и детям, ведь мясо жеребят не является аллергенным. Более того, оно хорошо усваивается и переваривается, причем в несколько раз легче, чем популярная говядина. Также конину рекомендуют употреблять особам, страдающим дискинезией желчно-выводящих путей и некоторых недугов печени.

Интересные факты!

Конину крайне редко применяют для приготовления шашлыка, считая мясо слишком жестким. Как утверждают опытные повара, эту погрешность легко исправить, замариновав мясо в простокваше или коньяке с добавлением небольшой порции горчицы на 12-15 часов.

Индюшатина

Все диетологи мира воспевают дифирамбы индюшатине. И не напрасно! В ней содержится минимум жира, а ее мясо очень нежное, благодаря чему хорошо усваивается (на 95%, что на 5% выше по сравнению с диетической крольчатиной) и в то же время надолго утоляет чувство голода. В индюшатине умеренное содержание холестерина, соответственно, она показана людям, страдающим ожирением, и больным атеросклерозом.

Сложно не отметить высокое содержание в составе индюшатины витамина РР (никотиновой кислоты). Он, в свою очередь, способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, повышению активности кровяных телец, ускорению процесса расщепления жиров и углеводов, улучшению памяти, концентрации и внимания. Также витамин РР является профилактикой гипертонии, сахарного диабета, заболеваний поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта.

Много в индюшатине фосфора, что особенно актуально для беременных женщин и детей. Фосфор укрепляет кости и зубы, поддерживает их в отличном состоянии. Кстати, по содержанию этого элемента индюшатина преобладает над некоторыми сортами рыбы. И еще один немаловажный плюс рассматриваемого вида мяса заключается в том, что оно идеально подходит для людей, перенесших курсы химиотерапии и хирургическое вмешательство.

Эксперты Росконтроля провели исследования филе индейки от пяти торговых марок. По результатам проверки первое место завоевал продукт «Пава Пава». В нем не обнаружены небезопасные вещества, в том числе гормоны и антибиотики. Недостаток кроется лишь в органолептических показателях мышцы в разрезе, которые указали, что в филе введена жидкость.

А вот образец марки «Каждый день» оказался в черном списке. Он не прошел проверку по микробиологическим показателям, однако гормонов и антибиотиков в нем найдено не было. Нарушения коснулись и маркировки, в ней указаны справочные сведения, которые отличаются от реальных.

Перепелиное мясо

Мясо перепелок больше считают деликатесом, нежели пищей повседневности. Его редко увидишь на обеденных столах, чаще на тарелках люксовых ресторанов. Это аспект обусловлен высокой стоимостью продукта. А между тем, перепелиное мясо очень полезно для здоровья человека, в том числе для людей, вступивших на тропу с лишним весом. Сложно поверить, но в 100 г мяса содержится всего 230 ккал, большое количество легкоусвояемого белка, витаминов и минеральных веществ.

Замечено, что люди, претерпевшие операцию вследствие травмы или потерю крови, а также особы, перенесшие тяжелую болезнь, быстрее и легче восстанавливаются при наличии в рационе мяса перепела. Также доказано, что перепелиный деликатес, точнее, большое количество магния, железа, меди и калия, входящих в его состав, оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, работу мозга и иммунитет.

О мясе диких животных!

Мясо диких животных пользуется спросом, пожалуй, только у истинных охотников. Взять, к примеру, медвежатину. Ей присуща грубая структура, сладковатый привкус, специфический запах и высокая жирность (точно не для тех, кто худеет). Медвежатина богата витаминами группы В, фосфором и железом, поэтому ее следует употреблять людям, имеющим слабый иммунитет и тем, кто столкнулся с железодефицитной анемией.

Оленина также не может похвастаться мягкой структурой. Чтобы хоть немного минимизировать жесткость, повара маринуют мясо уксусом, вином или лимонным соком. Плюс оленины в том, что этот вид мяса экологически чистый, ведь, животные питаются только мхом и лишайниками. В составе в большом количестве значатся витамины Е, РР, К и группы В, а также микроэлементы, такие как цинк, магний, фосфор и кальций. Перечисленные компоненты являются мощными противниками слабого иммунитета и заболеваний сердца.

Аналогичной структурой наделена лосятина. Кстати, по органолептическим свойствам ее легко спутать с бараниной, отличить можно лишь принюхавшись к куску. Запах у мяса дикого животного своеобразный. Лосятина славится высоким содержанием витамина Е и антиоксидантов, которые, в свою очередь, противодействуют преждевременному старению и раковым новообразованиям.

Козлятина

Стоит отметить, что в настоящие дни выращивают два вида коз — мясных и молочных. Мясо вторых пригодно в пищу, но оно наделено характерным запахом, от которого сложно избавится. А вот мясные козы, наоборот, напрочь лишены неприятных «ароматов». Им свойственна нежная текстура, изысканный вкус, невысокая калорийность и минимальная жирность. Последние два фактора позволяют использовать козлятину в лечебном и диетическом питании.

Вообще, козлятина очень полезна для организма человека, поскольку имеет ценнейший состав. В данном виде мяса много железа — противника анемии, а также антиоксидантов — борцов с преждевременным старением и онкологическими заболеваниями. Козлятину рекомендуют употреблять при атеросклерозе, заболеваниях сердца, сбоях в работе почек и печении, слабом иммунитете и болезни Альцгеймера.

Комментарий экспертаНил Барнард, автор книг о здоровом питании, клинический исследователь, основатель и президент Комитета врачей за ответственную медицину (Physicians Committee for Respponsible Medicine)

Диетическое питание, полностью исключающее мясо, — не лучший способ избавиться от лишних килограммов. Возможно, первые несколько дней отсутствие в рационе мяса обратится положительными результатами — чувством легкости в желудке, быстрым снижением веса, спокойным сном. Однако спустя время запустится обратный процесс. Человек начнет терять силы, станет менее выносливым, сонливым, истощенным. Этот аспект обусловлен расходом запаса минеральных веществ, витаминов и, конечно же, белка, которые играют важную роль в химических и биологических процессах, в том числе, обмене веществ и синтезе гормонов.

Не лучшим образом на здоровье человека скажется недостаток витаминов группы В, которыми полны почти все виды мяса. Нехватка, в свою очередь, спровоцирует нарушения в работе нервной системы, угнетение психоэмоционального фона и снижение работоспособности. Также люди, отказавшиеся от мяса, обязательно столкнутся с железодефицитной анемией и соответственно, быстрой утомляемостью, частыми головными болями и головокружениями, слабостью, ухудшением кожи и волос, снижением иммунитета и защитных сил организма, повышением риска возникновения вирусных и кишечных инфекций.

Отсюда следует вывод, что мясо можно и нужно употреблять, но лучше приобретать постные виды — телятину, крольчатину, курятину и индейку.

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