Закусочный рулет с кальмарами. Гости останутся довольны!

Чтобы правильно приготовить кальмаров, нужно помнить, что филе перед отвариванием размораживают. А варят в подсоленной воде (при быстром закипании на сильном огне) не более 3 минут. Чем дольше варить кальмары, тем они становятся жестче!

Понадобится:

На 6 порций

0,5 кг замороженных кальмаров (или замороженного филе кальмара),

4 средние луковицы,

400 г шампиньонов,

лаваш армянский (тонкий),

растительное масло для обжаривания,

соль, молотый черный перец (по вкусу),

салатные листья для украшения.

Приготовление:

Кальмары разморозить, выпотрошить и удалить поверхностную пленку. Хорошо промыть. Поместить в кастрюлю и варить в подсоленной воде не более 2-3 минут. После этого вынуть шумовкой, остудить и нарезать тонкой соломкой. Лук очистить, вымыть и нарезать полукольцами.

Подготовить грибы: шампиньоны почистить и обтереть влажной салфеткой, нарезать тонкими пластинками. В глубокой сковороде разогреть растительное масло, обжарить в нем лук до золотистого цвета и выложить.

В том же жире (при необходимости добавить растительного масла) обжарить до готовности грибы. Кальмары, лук и грибы соединить, перемешать и приправить по вкусу солью и перцем.

Лаваш разложить, сверху выложить начинку. Лаваш скрутить в плотный рулет, обернуть листьями салата и разрезать острым ножом на кусочки (при необходимости каждый кусочек можно зафиксировать шпажкой).