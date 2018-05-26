Закусочный рулет с кальмарами. Гости останутся довольны! 

Чтобы правильно приготовить кальмаров, нужно помнить, что филе перед отвариванием размораживают. А варят в подсоленной воде (при быстром закипании на сильном огне) не более 3 минут. Чем дольше варить кальмары, тем они становятся жестче!
Рулет с кальмарами/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
На 6 порций
0,5 кг замороженных кальмаров (или замороженного филе кальмара),
4 средние луковицы,
400 г шампиньонов,
лаваш армянский (тонкий),
растительное масло для обжаривания,
соль, молотый черный перец (по вкусу),
салатные листья для украшения.
Приготовление:
Кальмары разморозить, выпотрошить и удалить поверхностную пленку. Хорошо промыть. Поместить в кастрюлю и варить в подсоленной воде не более 2-3 минут. После этого вынуть шумовкой, остудить и нарезать тонкой соломкой. Лук очистить, вымыть и нарезать полукольцами.
Подготовить грибы: шампиньоны почистить и обтереть влажной салфеткой, нарезать тонкими пластинками. В глубокой сковороде разогреть растительное масло, обжарить в нем лук до золотистого цвета и выложить.
В том же жире (при необходимости добавить растительного масла) обжарить до готовности грибы. Кальмары, лук и грибы соединить, перемешать и приправить по вкусу солью и перцем.
Лаваш разложить, сверху выложить начинку. Лаваш скрутить в плотный рулет, обернуть листьями салата и разрезать острым ножом на кусочки (при необходимости каждый кусочек можно зафиксировать шпажкой).