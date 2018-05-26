Как готовить щавель: 7 рецептов и самые полезные свойства

Раньше щавель в России считали сорняком и не употребляли в пищу, но во Франции уже в Средневековье оценили полезные свойства и изысканный вкус этой зелени. Молодой щавель появляется в конце весны, и это идеальное время, чтобы купить его на рынке. К середине лета в щавеле скапливается большое количество кислоты, что не очень полезно для организма.

Щавель отличается кислым вкусом, но это и добавляет ему особую изюминку. Рассказываем, чем так полезен зеленый щавель и какие блюда можно и нужно из него приготовить. Берите на заметку!

Щавель, особенно молодой — концентрация полезных веществ: витаминов, минералов, антиоксидантов. В его составе содержатся белки, углеводы, клетчатка, органические кислоты, эфирные масла, флаваноиды, витамины группы В, РР, С, Е, А, К, Н, кальций, магний, натрий, фомфор, железо, йод, цинк, фтор.

Регулярное употребление щавеля позитивно влияет на здоровье человека. Так, щавель благоприятно влияет на работу пищеварительной системы, печени, легких. Щавель обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, обезболивающим и антисептическим эффектом. Зелень улучшает репродуктивную функцию как мужчин, так и женщин. Щавель также полезен для гладкой и здоровой кожи.

Еще одно преимущество щавеля — низкай калорийность. В 100 граммах продукта содержится всего 22 килокалории, а это значит, что щавель может присутствовать в рационе худеющих. Он не навредит фигуре и поможет оставаться в прекрасной форме, при этом насыщая организм питательными веществами.

Из щавеля можно приготовить разнообразные блюда. Обязательно попробуйте все рецепты из нашей подборки. Домашние и друзья будут в гастрономическом восторге.

Щавель можно использовать в кулинарии как в свежем, так и в сушеном виде. Отдельные гурманы предпочитают маринованный или консервированный щавель. Эта зелень особенно хороша в супах, салатах и закусках.

Вам понадобятся:

Щавель — 3 средних пучка

Картофель средний — 7 шт.

Куриный или овощной бульон — 1,5 л Укроп — небольшой пучок

Лук зеленый — небольшой пучок

Петрушка — небольшой пучок

Яйцо куриное — 3 шт.

Сметана — по вкусу

Масло сливочное — 1 ст.л.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления:

Картофель почистите нарежьте небольшими кусочками и варите в предварительно разогретом бульоне около 15 минут.

В это время разогрейте в сковороде сливочное масло, потушите щавель, посолив и поперчив его, и затем добавьте его в бульон.

Зелень мелко порубите и добавьте в суп вместе со сваренными вкрутую и разрезанными пополам яйцами. Подавайте со сметаной.

Вам понадобятся:

Крахмал — 20 г Щавель — 300 г Соль — по вкусу

Сахар — 50 г Способ приготовления:

Щавель тщательно вымойте и мелко нарежьте.

Положите листья в кастрюлю, добавьте немного воды, поставьте на небольшой огонь и тушите 5-6 минут до мягкости.

Отвар процедите. Щавель протрите через сито и верните в отвар.

Разведите крахмал в половине стакана холодной воды и тщательно размешайте.

Влейте в кастрюлю с щавелем 0,75 литра холодной воды, всыпьте сахар и доведите до кипения. Варите 3 минуты.

Влейте тонкой струйкой разведенный крахмал. Помешивая, доведите еще раз до кипения, снимите с огня.

Остудите и разлейте по стаканам.

Вам понадобятся:

Лосось — 4 стейка

Щавель — 300 г Маргарин — 20 г Лук-шалот — 2 шт.

Белое сухое вино — 50 мл Крем-фреш — 150 мл Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Свежемолотый черный перец — по вкусу

Измельчите щавель и лук-шалот.

Приправьте стейки лосося солью и перцем.

Разогрейте подсолнечное масло в сковороде.

Обжарьте рыбу с обеих сторон в течение 8-10 минут.

На другой сковороде растопите маргарин.

Обжарьте лук-шалот в течение 3-4 минут (до коричневого цвета).

Добавьте вино, а затем крем-фреш и щавель.

Перед подачей щедро полейте рыбу соусом.

Вам понадобятся:

Щавель — 400 г Картофель — 5 шт.

Яйцо куриное — 4 шт.

Масло растительное — 2 ст.л.

Вода — 2-2,5 л Сметана — по вкусу

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Зеленый лук — по вкусу

Возьмите кастрюлю, наполните водой и поставьте на огонь.

Очистите картофель и нарежьте небольшими кубиками.

Когда вода вскипит, подсолите и добавьте картофель. Варите около 15-20 минут.

Щавель промойте и мелко нарежьте.

Добавьте щавель в воду и доведите до кипения. Добавьте растительное масло.

Яйца взбейте венчиком и тонкой струей влейте в суп и варите еще 3-5 минут. Посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте.

Суп снимите с огня и дайте ему настояться в течение 10-20 минут.

Добавьте рубленый зеленый лук.

Два яйца отварите вкрутую и положите половинку в каждую тарелку. Добавьте сметану и подавайте.

Вам понадобятся:

Щавель — 2 горстки

Яйца — 4 шт.

Сливочный сыр — 150 г Пармезан — 50 г Сливочное масло — 20 г Оливковое масло — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Яйца взбейте до легкого увеличения в объеме, посолите и поперчите.

Щавель нарежьте полосками и половину добавьте в яичную смесь.

Оливковое и сливочное масло перемешайте и разогрейте на сковороде.

Влейте смесь, добавьте половину сливочного сыра и перемешайте. Как только омлет начнет густеть, добавьте оставшийся щавель, сверху оставшийся сливочный сыр, тертый пармезан.

Снимите с огня и поставьте сковороду в духовку на 3 минуты.

Вам понадобятся:

Щавель — 1 кг Жирные сливки — 400 мл Свежие грибы — 500 г Репчатый лук — 3 шт.

Мука — 3 ст.л.

Тертый сыр — 3 ст.л.

Сливочное масло — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

В сковороде на сливочном масле обжарьте грибы и нарезанный кубиками лук около 5 минут.

Смешайте все с мукой, солью и перцем. Тонкой струйкой влейте сливки и, постоянно мешая, доведите до закипания.

После закипания получившийся соус кипятите еще около 5 минут.

Щавель нарежьте тонкими полосками. Половину положите на дно формы и залейте с половиной соуса.

Сверху выложите оставшийся щавель и оставшийся соус. Запекайте в разогретой до 160 градусов духовке около 30 минут.

Вам понадобятся:

Лук-порей — 2 шт.

Картофель — 1 шт.

Вода — 3/4 л Куриный или овощной бульон — 1 кубик

Щавель — 1 лист

Молоко — 100 мл Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

В кастрюле вскипятите воду и растворите бульонный кубик.

Очистите и нарежьте кубиками картофель, нарежьте полукольцами лук-порей.

Опустите овощи в кастрюлю и варите на среднем огне в течение 45 минут.

В завершение добавьте нарезанные листья щавеля и молоко. Перемешайте и подавайте на стол.