В рестомаркете «Обед Буфет» на Новом Арбате открылся первый в мире сода-бар Coca-Cola

Проект был создан специально для формата free-flow российскими менеджерами компании , пишет Horeca Magazine.

Коктейли не содержат алкоголя и готовятся очень просто из расположенных под рукой ингредиентов. Основой могут стать Coca-Cola, Schweppes или сок Rich. В базовый напиток покупатель добавляет один или несколько топингов: лимонный, ананасовый или лаймовый сок; мятный, сахарный, клубничный, ванильный сироп; дольку апельсина, лимона, лайма или грейпфрута; базилик, мяту, сельдерей или тимьян; сахарную пудру или корицу. Создавать напиток с нуля не обязательно: создателями бара подготовлено специальное меню с рецептами. В течение месяца гостям будут помогать представители Coca-Сola. Затем клиенты рестомаркета будут делать коктейли самостоятельно. Задача проекта — удивить потребителя, удовлетворить его жажду новых впечатлений, вовлечь в процесс создания коктейля, вкус которого будет зависеть от индивидуальных предпочтений и сиюминутных эмоций. Кроме того, проект призван представить поколению Z новый способ потребления безалкогольных напитков.