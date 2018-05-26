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В рестомаркете «Обед Буфет» на Новом Арбате открылся первый в мире сода-бар Coca-Cola
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В рестомаркете «Обед Буфет» на Новом Арбате открылся первый в мире сода-бар Coca-Cola 

Kitchenmag 59 минут назад
Фото: Kitchenmag
Проект был создан специально для формата free-flow российскими менеджерами компании, пишет Horeca Magazine.
Коктейли не содержат алкоголя и готовятся очень просто из расположенных под рукой ингредиентов. Основой могут стать Coca-Cola, Schweppes или сок Rich. В базовый напиток покупатель добавляет один или несколько топингов: лимонный, ананасовый или лаймовый сок; мятный, сахарный, клубничный, ванильный сироп; дольку апельсина, лимона, лайма или грейпфрута; базилик, мяту, сельдерей или тимьян; сахарную пудру или корицу. Создавать напиток с нуля не обязательно: создателями бара подготовлено специальное меню с рецептами. В течение месяца гостям будут помогать представители Coca-Сola. Затем клиенты рестомаркета будут делать коктейли самостоятельно. Задача проекта — удивить потребителя, удовлетворить его жажду новых впечатлений, вовлечь в процесс создания коктейля, вкус которого будет зависеть от индивидуальных предпочтений и сиюминутных эмоций. Кроме того, проект призван представить поколению Z новый способ потребления безалкогольных напитков.
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