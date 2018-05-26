Жидкая диета: стоит ли попробовать?

Если вы готовитесь к операции, связанной с желудочно-кишечным трактом, исследованию кишечника, восстанавливаетесь после отравления или ротавирусной инфекции либо просто хотите похудеть, используя новый тип питания, попробуйте не есть, а пить калории.

У жидкой диеты есть более строгий и более расслабленный варианты. Строгий вариант подразумевает употребление максимально прозрачных жидкостей и полное исключение молочных продуктов, в более простом типе допускаются молочные продукты, жидкие каши и пюрированные супы. Некоторые жидкие диеты ограничиваются только овощными и фруктовыми соками.

Что входит в жидкую диету?

Вода Фруктовые соки без мякоти, такие как яблочный или белый виноградный сок Фруктовые напитки, такие как процеженный компот или домашний лимонад Желатин Чай или кофе без молока и сливок Процеженный томатный или другой овощной сок Спортивные напитки Прозрачный, обезжиренный бульон Мед или сахар Прозрачные карамельные конфеты Пюрированные овощные супы Смузи Протеиновые шейки Жидкая овсяная каша Натуральный йогурт или кефир без добавок

Суп-пюре — хороший вариант для обеда и ужина. Суп нужно тщательно измельчить и при необходимости процедить, чтобы избежать попадания кусочков. Можно добавить йогурт, авокадо или тофу, чтобы увеличить количество питательных веществ. Пюрированное детское питание можно также употреблять при «непрозрачной» диете, хотя вам может понадобиться разбавить его водой, молоком или бульоном.

Вы также можете употреблять фруктовые смузи, приготовленные из йогурта и пюре без кожи и без семян, или кефир. Если вам нужно добавить калории, включите мед либо кленовый сироп, чтобы подсластить ваш коктейль, а также использовать немного растопленного масла на жидкой каше.

Будут ли результаты?

Жидкая диета изначально была создана для использования в медицинских целях, после чего «ушла в массы». Как и любая диета, в которой ограничены калории, этот рацион поможет похудеть в короткие сроки. Но результат не продержится долго, если после жидкой диеты вы станете питаться как обычно. При резком сокращении калорий обмен веществ замедляется, и в итоге организм начинает «откладывать запасы». Поэтому после жидкой диеты следует тщательно следить за своим питанием, чтобы не набрать вес обратно. Исследования показывают, что чередование диетического (цельнозерновые продукты, овощи) и жидкого питания приводит к лучшим результатам, чем использование этих диет по отдельности.

Жидкое питание снимает нагрузку с желудочно-кишечного тракта, очищает кишечник, поэтому это хороший старт для перехода на более здоровое и диетическое питание.

Безопасна ли жидкая диета?

Если ваш рацион подобран правильно, а делать это должен специалист, то вы будете получать необходимые микроэлементы. Однако «прозрачная» диета подразумевает исключение всего минимально твердого, а значит, организм не будет получать клетчатку, необходимую для многих процессов, но в первую очередь для пищеварения.

Дольше недели оставаться на жидком питании нежелательно. А «прозрачной» диеты не рекомендуется придерживаться дольше 2-3 дней.

Специалисты рекомендуют совмещать жидкое и твердое диетическое питание для достижения лучших результатов. Например, несколько дней «прозрачной» диеты, оставшаяся часть недели — просто жидкого питания, а после этого жидкие блюда остаются в качестве 1-2 приемов пищи в день.

Перед тем как переходить на такое питание, обязательно нужно посоветоваться с врачом. Он порекомендует, нужно ли пройти какие-то обследования, поскольку для этого вида диеты есть медицинские противопоказания, например диабет, беременность, заболевания почек, диабет, сердечные заболевания или высокое кровяное давление.

Врачи предупреждают, что на жидкой диете вы можете испытывать головные боли, проблемы со стулом, перепады настроения. Многие приверженцы соковых детоксов утверждают, что это — реакция организма на очищение, но медики относятся к таким заявлениям скептически. Они говорят, что неприятности на жидкой диете связаны с тем, что потребление калорий настолько низкое, что уровень сахара в крови падает, а в кишечник не попадает клетчатка, из-за чего он просто перестает работать.

Примерное меню на жидкой диете

Вариант 1 Завтрак

1 стакан овощного сока без мякоти 1 чашка желе без добавок 1 чашка чая или кофе без молока (при желании добавить немного сахара либо меда)

Перекус

1 стакан фруктового сока без мякоти 1 чашка желе без добавок

1 стакан фруктового или овощного сока без мякоти 1 стакан бульона 1 чашка желе 1 стакан воды

Перекус

Замороженный фруктовый сок без мякоти 1 чашка чая или кофе

1 стакан сока без мякоти или воды 1 стакан бульона 1 чашка желе 1 чашка кофе или чая без молока

Вариант 2 Завтрак

1 чашка фруктового сока 1 чашка жидкой овсянки 1 стакан воды или чашка кофе

Утренняя закуска

1 чашка фруктового пюре 1 чашка чая 1 чашка из пюре из овощей 1 стакан молока или соевого молока 1 чашка куриного, говяжьего или овощного бульона

Перекус

1 порция фруктового мороженого 1 стакан воды

1 порция овощного супа-пюре 1 стакан фруктового сока 1 стакан воды 1 стакан коровьего или растительного молока