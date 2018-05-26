Рецепт дня: запечённый цыплёнок с овощами

620 calories

Запечённый цыплёнок «Диабло»

Цыплёнка необходимо мариновать в течение 12—24 часов. Запечённый цыплёнок «Диабло» СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 25 минут PT25M PT25M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 620 ккал

Ингредиенты

Курица (цыплёнок маленький) 1 шт. Цукини 7 г Масло (растительное) 4 г Болгарский перец 50 г Грибы (шампиньоны) 26 г Базилик 2 г Чеснок 2 г Томаты (черри вяленые) 5 г Маслины (без косточек) 5 г Редис 2 г Шпинат (мини) 2 г Лимон 3 г Соус («Диабло») 410 г Сначала обработайте цыплёнка, а затем замаринуйте в соусе «Диабло» (смеси из пасты самбал, соуса табаско, дижонской горчицы, йогурта и перца чили).

Обжарьте цыплёнка с двух сторон на гриле под прессом и доведите до готовности в конвекционной печи (если её нет, можно, конечно, и в духовке).

Обжарьте грибы, цукини, болгарский перец, томаты, листья базилика на гриле.

Подавайте цыплёнка с обжаренными овощами и грибами, украсьте маслинами, слайсом редиски и мини-шпинатом. Приятного аппетита!

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