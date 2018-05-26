Полезно ли есть бананы?

Бананы распространены и востребованы в большинстве стран мира, эти фрукты любят как дети, так и взрослые. Относить бананы к высококалорийным продуктам будет неправильно, так как в одном плоде среднего размера содержится около 120 ккал. Насыщенность витаминами и минералами делает бананы отличным перекусом после тренировки с целью наращивания мышечной массы.

Гликемический индекс этого продукта не является высоким, для незрелого банана он составляет 30 единиц, для спелого — 50-60 единиц. В этих фруктах содержится большое количество сахаров, примерно половина от общей массы, но эти сахара усваиваются постепенно, употребление банана избавляет от чувства голода на длительный срок. Помимо этого в бананах содержится пектин, что делает его полезным продуктом для тех, кто стремится избавиться от лишних килограммов.

Употребление одного банана на треть покрывает суточную потребность в витамине В6, он регулирует обмен веществ, поэтому является важным элементом в процессе похудения, сохранения формы и набора мышечной массы. В этом же банане содержится 20% от суточной нормы витамина С, около 16% от необходимого количества марганца, около 8% от рекомендуемой нормы калия, а также магний, железо, медь и селен.

Вопреки распространенному мнению при умеренном употреблении бананы не способствуют появлению лишнего веса, а помогают с ним бороться. К сожалению слух о том, что бананы поднимают настроение, не подтвержден на научном уровне. В состав бананов действительно входит дофамин, необходимый элемент для синтеза гормона радости серотонина, но форма дофамина в бананах не позволяет ему усваиваться головным мозгом человека.

Увеличение количества сахаров в процессе дозревания плодов связано с условиями их транспортировки и хранения. Бананы перевозят в незрелом состоянии при температуре не выше 13 градусов, по прибытии на место плоды дозревают в специальных газовых установках, затем попадают на прилавки магазинов. Прохождение цикла транспортировки и дозревания приводит к преобразованию клетчатки и крахмала в простые сахара.

Таким образом, чем более спелым будет банан, тем выше в нем содержание сахара и гликемический индекс.

При перемалывании мякоти бананов в блендере их гликемический индекс становится выше, при термической обработке — еще выше, смузи и запеченные в духовке бананы будут не лучшим выбором для диетического питания.

В остальном бананы уместны даже в питании для избавления от лишнего веса, но только при условии употреблении одного банана в день и только в первой половине дня. При соблюдении безуглеводной и низкоуглеводной диеты бананы будут неуместными, так как в одном банане будет содержаться около 40% от допустимого суточного употребления углеводов. Системы питания с ограничением углеводов предполагают отказ практически от всех фруктов, не только от бананов. По этой причине эксперты в области здравоохранения выступают против низкоуглеводных диет, отсутствие фруктов в рационе приводит к дефициту витаминов и питательных веществ.

Употребление бананов противопоказано людям с синдромом раздраженного кишечника и частыми вздутиями живота, эти фрукты будут усиливать проявление неприятных симптомов. С осторожностью нужно относиться к бананам людям с варикозными расширением вен, при употреблении увеличивается вязкость крови, что может ухудшить кровоснабжение конечностей.

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