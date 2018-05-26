Этот способ гарантированно очищает кисти для макияжа. Всего за одну минуту

Больше не нужно терпеливо перебирать пальцами прядку за прядкой, проверяя, не осталось ли комочков между ворсинками. Больше не нужно замачивать кисти в оливковом масле и потом отмывать масло мыльным раствором. Все гораздо проще.

Возьмите массажную рукавицу для душа, ту, которая с щетинками и пупырышками. Намыльте ее.

Растушуйте мыло кистью по рукавице, так, чтобы пена промыла всю кисть до основания.

Смойте пену водой и аккуратно отожмите кисточку пальцами.

Поставьте кисть сушиться.

Готово!

По материалам purewow.com