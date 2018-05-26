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Этот способ гарантированно очищает кисти для макияжа. Всего за одну минуту
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Этот способ гарантированно очищает кисти для макияжа. Всего за одну минуту 

Домашний очаг 1 час назад
Фото: Домашний очаг
Больше не нужно терпеливо перебирать пальцами прядку за прядкой, проверяя, не осталось ли комочков между ворсинками. Больше не нужно замачивать кисти в оливковом масле и потом отмывать масло мыльным раствором. Все гораздо проще.
Возьмите массажную рукавицу для душа, ту, которая с щетинками и пупырышками. Намыльте ее.
Растушуйте мыло кистью по рукавице, так, чтобы пена промыла всю кисть до основания.
Смойте пену водой и аккуратно отожмите кисточку пальцами.
Поставьте кисть сушиться.
Готово!
По материалам purewow.com
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