Как похудеть на безуглеводной диете?

Безуглеводной диетой называют режим питания, который предполагает снижение количества углеводов в рационе. На этом принципе основаны знаменитые диета Дюкана и кето-диета, человек худеет даже при условии сохранения привычной калорийности питания. Точно так же работает сушка тела, которую атлеты проводят перед соревнованиями для избавления от подкожного жира и прорисовке рельефа из мускулов. Большая часть калорийных продуктов являются углеводными, снижение их употребления приводит к эффективному похудению.

Появление лишнего веса обусловлено сбоями в выработке инсулина и других гормонов при чрезмерном поступлении углеводной пищи. Гормональные сбои приводят к потере чувства насыщения, тело требует быстрых углеводов, человек поддается желанию и съедает что-то сладкое, от этого появляется лишний вес. Так развивается сахарный диабет второго типа и другие опасные нарушения обменных процессов. Снижение поступления углеводов заставляет организм получать энергию из жировых отложений.

Название безуглеводной диеты не совсем соответствует сути, она не требует полного отказа от углеводов, а лишь снижает их количество в рационе. Отказ от углеводов опасен, так как они выполняют важную роль, не только выступают в роди источника энергии, но и нормализуют пищеварительный процесс, влияют на обмен веществ.

Белковые продукты и жиры могут использоваться организмом в качестве источника энергии, но ни один из них не сможет заменить углеводы по всем пунктам.

Количество углеводов в суточном рационе снижается до 50-80 граммов в сутки, при таком потреблении углеводы будут обеспечивать мозг необходимой ему энергией, но не помешают процессу похудения. Внимание уделяется не только количеству, но и качеству углеводов, употреблять можно исключительно продукты со сложным углеводами.

Рацион питания на безуглеводной диете строится на основе мясных и молочных продуктов, яиц и рыбы. В организм обязательно должны поступать полезные жиры, они содержатся в растительных маслах, орехах и авокадо, также необходимо поступление зелени и зеленых овощей, на время диеты они становятся главным источником пищевых волокон и витаминов. Возможно употребление некоторых круп — гречки, киноа, а также фасоли и чечевицы, но они должны поступать в очень умеренных количествах, не более 60 граммов в день. В качестве источника витаминов можно употреблять по маленькой порции фруктов в день, но прием должен состояться строго во время завтрака. Когда безуглеводная диета преследует цель избавления от жировых отложений и увеличения мышечной массы, то она предполагает употребление протеиновых коктейлей в качестве средства получить нужно количество правильных калорий.

Безуглеводная диета станет отличным способом похудения, если использовать ее с учетом потребностей своего организма. Полный отказ от углеводов приводит к головным болям, помутнению сознания, нарушениям пищеварения и обменных процессов, дефициту витаминов и питательных веществ. Для повышения эффективности диеты необходимая порция углеводов должна употребляться в первой половине дня.

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