Жирная рыба и бананы улучшают здоровье органов малого таза у женщин

Американские диетологи назвали продукты, благоприятно влияющие на функционирование органов малого таза у женщин.

Как пишут американские СМИ, диетологи рекомендуют женщинам употреблять больше бананов, пищи, богатой омега-3 (например, жирная рыба или грецкие орехи), а также авокадо. Эти продукты, уверены эксперты, благоприятно отражаются на работе мышечных и нервные тканей в организме женщины и, кроме того, полезны для органов малого таза.

Кроме того, американские врачи призвали женщин пить не менее двух литров воды в день и употреблять витамин D, который отвечает за правильную работу скелетных мышц.