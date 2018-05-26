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Жирная рыба и бананы улучшают здоровье органов малого таза у женщин
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Жирная рыба и бананы улучшают здоровье органов малого таза у женщин 

ИД «Собеседник» 23 минуты назад
Американские диетологи назвали продукты, благоприятно влияющие на функционирование органов малого таза у женщин.
Как пишут американские СМИ, диетологи рекомендуют женщинам употреблять больше бананов, пищи, богатой омега-3 (например, жирная рыба или грецкие орехи), а также авокадо. Эти продукты, уверены эксперты, благоприятно отражаются на работе мышечных и нервные тканей в организме женщины и, кроме того, полезны для органов малого таза.
Кроме того, американские врачи призвали женщин пить не менее двух литров воды в день и употреблять витамин D, который отвечает за правильную работу скелетных мышц.
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Женский форум
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