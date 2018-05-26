Приготовленная на Кубани окрошка из 1,5 тыс. тонн кваса попала в Книгу рекордов России

КРАСНОДАР, 26 мая. / ТАСС /. Более 1 тыс. человек приготовили в субботу на фестивале Кубанского кваса окрошку, которую занесли в Книгу рекордов России. На блюдо пошло 1,5 тыс. тонн хлебного напитка, сотни килограммов овощей и сметаны, сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

"Массовое приготовление окрошки состоялось в рамках III Фестиваля кубанского кваса, который проходит сегодня в станице Староминской. В ходе мероприятия более 1 тыс. человек одновременно приготовили окрошку и угостили ею около 5 тыс. человек. Окрошка была заправлена местным квасом. Достижение зафиксировал представитель Книги рекордов России", — рассказала представитель министерства.

Она отметила, что все продукты, использованные для блюда — кубанские. По данным министерства, для рекордного блюда понадобилось 1,5 тыс. тонн кваса, 160 кг сметаны, 300 кг картофеля, 200 балок хлеба, 150 кг огурцов, 40 кг редиса, 11 кг зелени и более 1 тыс. яиц. Всего участники приготовили более 4 тыс. порций супа.

Ранее сообщалось, что сельский и гастрономический туризм — виды туризма, которые активно развиваются в Краснодарском крае. «Фестиваль староминского кваса уже стал брендом района, одним из ключевых мероприятий событийного, гастрономического туризма на Кубани, тысячи человек ежегодно посещают его. Кроме того, чтобы попробовать кубанские продукты, туристы хотят сами принять участие в их приготовлении. Так что здесь проходит еще и своего рода презентация кубанских продуктов», — приводит пресс-служба слова замгубернатора Андрея Коробки

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек.