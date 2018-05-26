Какие замороженные овощи полезны?

На замороженные продукты часто навешивают ярлык вредности, говорят, что они содержат много химии и полностью лишены витаминов. При этом использование замороженных овощей намного удобнее, чем свежих, они очень долго хранятся, заморозка дает возможность закупать большое количество овощей и использовать их по мере необходимости. Истина заключается в том, что многие свежие продукты могут содержать больше химии, чем замороженные. Заморозка упрощает транспортировку овощей от места сбора к месту реализации, она сохраняет продукт без добавления химикатов, в то время, как сохранить свежие овощи естественным путем невозможно. Сейчас для сохранения овощей используется методика шоковой заморозки, если в морозильной камере бытового холодильника на заморозку уйдет не менее трех часов, то шоковая заморозка в специализированной камере занимает не более получаса. Температура в камере для шоковой заморозки достигает минус 35 градусов, в таких условиях не происходит кристаллизации льда, структура продукта остается неизменной. Шоковой заморозке подвергаются продукты на пике спелости при максимальной концентрации витаминов, свежие овощи попадают на полки магазинов позже, часть полезных веществ разрушается при хранении. Перед заморозкой многие зеленые овощи проходят термическую обработку, к примеру, для сохранения цвета зеленую стручковую фасоль и шпинат обрабатывают кипятком с раствором аскорбиновой кислоты, то есть витамина С. Как показали исследования, термическая обработка перед заморозкой практически никак не сказывается на витаминном наполнении. В процессе шоковой заморозки теряется часть водорастворимых витаминов, к примеру, брокколи теряют часть витаминов группы В, но эта доля витаминов все равно исчезнет в процессе термической обработки, так как брокколи не едят в сыром виде.

Если сравнивать отваривание свежих овощей и приготовление на пару замороженных, то в последнем варианте сохранится намного больше витаминов, так как обработка паром занимает меньше времени. Замороженные кукуруза и горошек полностью сохраняют все питательные вещества благодаря особенностям строения, для приготовления к употреблению их нужно просто кинуть в горячую воду. Приобретать и употреблять нужно овощи без посторонних компонентов, к примеру, в гавайской смеси все компоненты являются полезными, кроме белого риса. Гавайская и другие смеси с добавлениями риса или картофеля относят скорее к фастфуду, чем к замороженным овощам, особенно если смесь предполагает обжаривание в масле. Самыми полезными из замороженных овощей будут баклажаны, брокколи, шпинат и стручковая фасоль, их лучше всего использовать в качестве компонента для приготовления супа или в качестве самостоятельного блюда после приготовления на пару. Читать далее

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