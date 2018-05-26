5 принципов ЗОЖ, которые безнадежно устарели

1. Главный прием пищи — завтрак и желательно, состоящий из овсяной каши На самом деле

Потребность в сытном горячем завтраке связана с индивидуальными биоритмами человека. Кто-то утром чувствует голод и ему необходим основательный завтрак, а кто-то полностью просыпается только через несколько часов после фактического пробуждения — в таком случае логично на завтрак съесть что-то легкое, а на обед и ужин предусмотреть более питательное меню. 2. Хотите питаться правильно — раз и навсегда исключите из рациона сладкое На самом деле Сладкое — это не зло человечества, зло — это неконтролируемое потребление сахара. Глюкоза нужна головному мозгу для нормального функционирования, но ее можно получать разными методами: можно есть сахар, фрукты, каши, газированные напитки — везде присутствует глюкоза. Только вопрос: готовы ли вы остановиться на паре долек шоколада, а не всей плитки? Если вы едите очень много сладкого, а уровень глюкозы в крови стабильно высокий, это может со временем привести к диабету. А тем, у кого изначально есть нарушения в метаболизме сахара, стоит себя ограничивать.3. Замороженные овощи и фрукты бесполезны, в отличие от сырых На самом деле Сейчас овощи, обработанные шоковой заморозкой, как пишут производители, сохраняют 70% витаминов и минералов от исходных. Всемирная организация здравоохранения приравнивает порцию замороженных овощей к свежим. Это объясняется тем, что овощи и фрукты замораживают в течение нескольких дней со сбора. Они проходят ряд исследований, которые обеспечивают их безопасность. Получается, что есть замороженные фрукты-овощи зимой и весной даже полезнее, чем свежие, в которых после долгого хранения остается совсем мало питательных веществ.iStock/Eva-Katalin 4. Необходимо пить более 2 литров воды в день

На самом деле На самом деле потребность в жидкости рассчитывается для каждого человека индивидуально: 30 мл жидкости на каждый килограмм веса. Воды нужно больше (40 мл на кг), если вы много находитесь на солнце, в кондиционированном помещении или активно занимаетесь спортом. Этот миф тоже правдив частично, так как общее количество воды индивидуально для каждого: в среднем берется 2 литра воды на 66 кг веса и, безусловно, зависит от влажности. Водный баланс организма можно поддерживать как чистой водой, так чаем и кофе. Но стоит пить хотя бы 3 стакана чистой воды в день к общему объему нужного вам количества жидкости. И помните о том, что насильно в себя вливать воду не стоит. 5. Нельзя пить воду во время еды На самом деле

Пить воду во время приема пищи можно, иногда даже нужно, особенно если она сухая. Анна Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог-диетолог