Четыре простых ингредиента, которые помогут избавиться от насекомых

Весна постепенно подходит к концу и наступает долгожданное многими из нас лето. Однако стоит позаботиться не только о купальниках и подготовке фигуры к пляжному сезону. Конечно, речь идет даже не про назойливых комаров, а про блох.

Если не придерживаться осторожности, то эти надоедливые существа начнут отравлять вам и вашим питомцам жизнь. Ведь именно летом блохи возвращаются в город. Поэтому важно подготовиться к их возращению, сделав антиблошиный репеллент для дома. ​Благодаря нескольким простым ингредиентам можно держать этих раздражающих насекомых в страхе. А чтобы его создать, вам не потребуется много времени или сил. Достаточно только иметь дома четыре этих простых продукта и емкость с разбрызгивателем. Разбрызгивая средство по шерсти животного, вы сможете лучше обработать все места, чем пытаясь полить все. Все, что нам понадобится, это большой лимон, пучок свежей лаванды, вода и орешник. Стоит отметить, что не стоит заменять свежую лаванду на лавандовое масло: у питомцев нередко случаются аллергические реакции на такой компонент. Два стакана воды, порезанный лимон и лаванду поместите в кастрюлю и варите на медленном огне около получаса. Достаточно дождаться, когда вода начнет менять цвет. Оставьте смесь остывать, а после процедите через сито. Добавьте две столовые ложки орешника и перелейте в бутылочку. Сам рецепт не требует много времени, однако он очень эффективный. Перед прогулкой обрызгивайте своего питомца с расстояния около 20 см. Но не забывайте, что это всего лишь репеллент, а не лекарство. Поэтому если ваше животное уже подцепило блох, он не поможет от них избавиться.