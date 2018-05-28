«Цыпленок больше ест»: Мария Погребняк удивила порцией еды

29-летняя модель, дизайнер и жена футболиста Павла Погребняка Мария — дама очень стройная. Настолько, что поклонники всерьез беспокоятся о ее здоровье, ведь объемы звездного тела очень небольшие. Но она не скрывает, что добилась фигуры своей мечты благодаря спорту и правильному питанию. У всех желающих есть возможность увидеть еду, которую предпочитает красавица.

Мама троих детей Мария Погребняк удивила размером блюда, которое употребила в вечернее время. Она не скрывает, что много времени уделяет внешнему виду — тренируется и мало ест. Насколько мало, можно увидеть на ее странице в Инстаграме — женщина опубликовала фото крошечной порции еды на огромной тарелке: «Мой вкусный ужин! Будет 3 блюда! Я кушаю мало, но часто! Хорошего вечера».

Поклонники были шокированы — часть посчитала, что Мария просто решила пошутить. Другие же подписчики обрушились с критикой, будучи уверенными в том, что Погребняк издевается над собой, так как блюдом размером со столовую ложку нельзя наесться. Многие считают, что такое количество продуктов никак не может обеспечить организму нужное количество полезных веществ, необходимых для его нормальной работы: «У Марии отличное чувство юмора. Она и сама это писала. Человек шутит, а кто-то верит. Кто читает, тот знает, что на днях она с сыном уминала и картофель фри, и наггетсы. Нормальный человек!» «Ты же лопнешь, деточка!» «А как же витамины, белки, минералы? Это кошмар, что вы с собой творите, дети же смотрят». «Цыпленок больше ест».

«Никто не увидел, что будет три блюда?» «Так же умереть от голода можно, я в шоке!» «Да ладно, вы шутите, Мария, это же очень мало». «Теперь понятно, почему такая тощая». «Мне это на один зуб». «Смысл тогда вообще кушать?» «Интересно, извиняюсь за вопрос интимного характера, но с таким питанием стул как часто? Раз в неделю?»

Мария не скрывает, что и детей приучает есть только полезную пищу, но иногда разрешает им вредные блюда, даже фастфуд, как в тот раз, когда младший ее сын Алексей завоевал первое место по теннису. Она и сама не удержалась, полакомившись наггетсами, картошкой фри и порцией газировки, так что переживания подписчиков о ее «голодании» явно преувеличены. Известно, что Погребняк страдала от лишнего веса, который набрала за время беременностей. Знаменитость очень рада, что ей удалось похудеть и считает, что ранее она выглядела гораздо хуже, чем сейчас.