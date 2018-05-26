Фольга или пергамент? Что и когда использовать для запеканиия

nomnompaleo.com/stockfood.ruЧтобы навсегда прекратить споры и развеять сомнения, мы решили подробно рассказать о том, в каких случаях лучше использовать фольгу, а в каких пекарскую бумагу.

несколько базовых советовК чему меньше прилипает пища, к фольге или бумаге? Предполагается, что к пергаменту пища прилипать не должна никогда. Если прилипает, то проблема в ненадлежащем качестве самого пергамента.

А вот фольга бывает разных видов: с неприлипающим покрытием для блюд, которым нужна корочка или блюд с сыром, и плотная фольга. Последнюю можно побрызгать или смазать маслом, и тогда к ней тоже ничего не прилипнет.

Некоторые хозяйки также кладут на фольгу под кусок мяса или рыбы тонкий слой лука или картофеля. Есть ли необходимость смазывать бумагу для выпекания маслом? Это зависит от конкретного рецепта, но в большинстве случаев, если вы используете пергамент, смазывать противень маслом или присыпать мукой не нужно. Только если тесто очень липкое, бумагу можно немного припудрить мукой. Если же в рецепте вы видите пункт: «смажьте противень маслом», знайте, что этот шаг нужен только для тех, кто не использует бумагу для выпекания вовсе. Важно ли какой стороной класть фольгу? Это зависит от типа фольги: если вы готовите на обычной толстой фольге, можно использовать любую сторону. Если используете фольгу с неприлипающим покрытием, то матовую. Зачем вообще покрывать противени фольгой или бумагой? Оба материала сделаны для того, чтобы блюда не прилипали и не пригорали, а мыть противень после готовки было бы легче. Также благодаря фольге и пергаменту, можно сократить количество масла в блюдах. Овощи в духовке: фольга и пергамент Пергаментную бумагу можно использовать при температуре до 210 градусов. Если же вы запекаете овощи на более высоких температурах, лучше использовать фольгу. В любом случае, смажьте лист оливковым маслом, чтобы овощи получились вкуснее.

Те, кто любит мягкие запеченные овощи (картофель или свеклу), оборачивают их в фольгу. А любители хрустящей корочки этого не делают. Совет: чтобы печеный картофель не был сухим, оберните его в фольгу, положите на бумагу для выпекания и добавьте на противень несколько кубиков льда. По мере приготовления лед будет медленно таять, отдавая дополнительную влагу картофелю. Запеченная курица или индейка в духовке: толстая фольга Существует два способа приготовления курицы или индейки в духовке:

Если вы хотите ускорить время приготовления, птицу нужно обернуть в фольгу, чтобы она не пересыхала. Постелите фольгу на противень, положите птицу, смажьте ее маслом, и добавьте приправ, а затем заверните индейку в дополнительный слой фольги, оставив с каждой стороны небольшое отверстие для воздуха. За полчаса до готовности птицы, разверните фольгу, чтобы курица запеклась и подрумянилась. Если готовите птицу долго, на более низкой температуре, около 170 градусов. Постелите на противень лист фольги, добавьте в птицу приправы и специи, а затем накройте ее фольгой сверху, как тентом, и запекайте так в течение первого часа. Затем снимайте фольгу и продолжайте запекать птицу, пока она не станет поджаристой с золотисто-румяной корочкой. Пергамент для этих целей не подойдет только потому, что вы не сможете им ничего обернуть.

Совет: добавляйте все приправы на этапе, когда птица уже лежит на противене. В противном случае они осыпятся, пока вы будете ее перекладывать

Рыба в духовке: и фольга, и пергамент Если хотите приготовить паровую рыбу, семгу или лосось, ее рекомендуют поместить в специальный бумажный карман из пергамента, добавив овощи, приправы и немного лимонного сока. Пергамент сохранит влагу и ароматы, так что рыба будет нежной и сочной. Если же хотите, чтобы рыба подрумянилась, выбирайте фольгу, которая может выдерживать высокую температуру. печенье: пергамент Если готовить печенье на бумаге для выпекания, оно пропечется равномерно и не будет ломаться и трескаться. Фольгу тоже можно использовать, но печенье немножко расползется, может подсохнуть и будет точно темнее. Совет: Чтобы избежать дополнительной уборки, поместите шарик песочного теста между двумя листами пергамента, немного присыпьте мукой, а затем раскатывайте тесто. Брауни: фольга Просто фольга лучше принимает любую форму. Когда брауни будут готовы, можно потянуть за края фольги, вынуть готовую выпечку из формы и нарезать идеальными кусочками.

Пирог: бумага для выпекания Очень сложно выложить дно большой круглой формы фольгой, ведь любые неровности будут влиять на форму торта. Пергаментом дно выстелить тоже не так просто, поэтому опытные кулинары заранее вырезают нужную форму из бумаги, а бортики смазывают отдельно.