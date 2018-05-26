Какой хлеб полезнее?

Несколько столетий назад белый хлеб считался изысканным блюдом для людей из высшего общества, простые крестьяне употребляли серый хлеб из других злаков. Сейчас вектор правильного питания развернулся в другую сторону, белый пшеничный хлеб намного дешевле, чем хлеб из цельнозерновых злаков. Большинство диетологов рекомендуют ограничить употребление хлеба, первая и основная причина — это высокий гликемический индекс, то есть риск появления лишнего веса.

Хлеб из белой муки — это большое количество пустых калорий, обработка и добавки для выпечки уничтожают все полезные элементы, в белом хлебе нет качественных белков, минералов и витаминов. Термин «мука высшего сорта» характеризует не пищевые качества продукта, а степень его обработки, агрессивная обработки в сочетании отбеливающими химическими добавками уничтожают всю пользу исходного сырья.

Для изготовления муки высшего сорта из зерна удаляется зародыш и оболочка, остается один лишь крахмал. При добавлении в муку перемолотой оболочки зерна она становится цельнозерновой, изготовленный из нее хлеб будет обладать более низким гликемическим индексом, в нем будет присутствовать минимальное количество витаминов, то такой хлеб тоже нельзя назвать полезным.

Хлеб является самым древним фастфудом, он не дает организму ничего полезного, не является натуральным продуктом и употребляется исключительно для создания чувства сытости. Попадая в желудок, хлеб разбухает и человеку кажется, что он наелся, но при этом его организм не получил питательных веществ.

Привычка есть любую пищу с хлебом исходит из привычки наполнять желудок до отказа.

Темный хлеб по своим свойствам не сильно отличается от белого, разница в том, что часть пшеничной муки заменяется на ржаную. При употреблении ржаного хлеба кислотность желудочного сока повышается, поэтому он противопоказан людям с язвенной болезнью желудка. В ржаной хлеб часто добавляют сухофрукты и орехи, позиционируя получившийся продукт, как здоровый и полезный. На самом деле ржаной хлеб с такими добавками становится очень калорийным продуктом, его нужно рассматривать в качестве десерта, ограничивая его употребление до минимума.

Если вы не можете отказаться от ежедневной привычки употреблять хлеб, то остановите свой выбор на выпечке из цельнозерновой муки грубого помола, он будет наименее вредным. Гликемический индекс такого хлеба составляет 30-40 единиц, если обжарить такой хлеб в тостере, то индекс станет еще ниже. В хлебе не должно содержаться консервантов и добавок для улучшения вкуса, но многие из них считаются вспомогательными средствами, производитель не обязан указывать их в составе.

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