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Кубанская окрошка из 1,5 тонн кваса попала в Книгу рекордов России
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Кубанская окрошка из 1,5 тонн кваса попала в Книгу рекордов России 

АиФ-Кубань 44 минуты назад
Фото: АиФ-Кубань
26 мая в станице Староминской проходит III Фестиваль кубанского кваса
Кубанская окрошка, на которую пошло 1,5 тонн кваса попала в Книгу рекордов России.
Представитель Книги рекордов России зафиксировал, что в приготовлении окрошки принимали участие одновременно 1 тысяча человек, которые смогли накормить почти 5 тысяч гостей праздника. Холодный суп заправили местным квасом.
Все продукты, которые использовали для гигантского по объемам блюда, сделаны на Кубани. Чтобы рекорд состоялся, взяли 1,5 тонны кваса, 160 кг сметаны, 300 кг картофеля, 200 булок хлеба, 150 кг огурцов, 40 кг редиса, 11 кг зелени и более 1 тыс. яиц. Всего участники приготовили свыше 4 тыс. порций супа.
По словам вице-губернатора по вопросам АПК Андрея Коробки, фестиваль староминского кваса уже стал брендом района, одним из ключевых мероприятий событийного, гастрономического туризма на Кубани. Каждый год на него съезжаются тысячи человек. Здесь не только можно попробовать лучшие кубанские продукты, но и поучаствовать в приготовлении блюд.
«Так что здесь проходит еще и своего рода презентация кубанских продуктов», — сказал Коробка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Женский форум
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