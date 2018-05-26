Более 500 порций ухи из сардин иваси съели гости фестиваля «Рыбная неделя» 26 мая

Посетителей «Рыбной недели» угостили более чем 500 порциями ухи из сардин иваси в предпоследний день работы фестиваля, 26 мая. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Традиционное гастрономическое шоу фестиваля «Рыбная неделя» — «Большая уха» — вновь собрало сотни зрителей! 26 мая на фестивальной площадке на площади Революции шеф-повар и участник многочисленных кулинарных телепередач Сергей Синицын провел мастер-класс по приготовлению ухи из легендарных дальневосточных сардин иваси. Супом — а его получилось порядка 100 литров — угостили всех желающих. Всего гости фестиваля съели более 500 порций ухи», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что «Большую уху» готовят на всех фестивалях «Рыбная неделя». К примеру, весной 2016 г. на фестивале этот суп варили из краба-стригуна и нерки. А осенью того же года — из ската. «В этом году главным ингредиентом ухи стала знаменитая сардина иваси. Иваси — чемпионка среди рыб по содержанию полезных жирных кислот Омега-3. Кроме того, в дальневосточной сардине содержится много витаминов, минералов и белка. Почти четверть века эту рыбу невозможно было найти в продаже: масштабный промысел иваси прекратился в 1992 г. — и только в 2016 г. компания „Доброфлот“ возобновила ее вылов. Эта вкуснейшая рыба требует почти моментальной обработки — поэтому консервы и пресервы из нее делают прямо в море, на плавучем заводе „Всеволод Сибирцев“, — добавили в оргкомитете.

»Рыбная неделя» проходит с 17 по 27 мая на площадках в центре Москвы, а также на ул. Профсоюзная и на площади Юности в Зеленограде. Посетителям предоставлены более 100 видов рыбы и морепродуктов из главных российских рыбодобывающих регионов, рыбные блюда от московских рестораторов и культурная программа: спектакли, джазовые концерты, творческие мастер-классы и лекции.