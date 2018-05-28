Душ в жару может быть опасен для здоровья

Приходя домой в жаркую погоду, не спешите сразу в душ! После пребывания на жаре с принятием душа стоит повременить, дав нагревшемуся телу возможность остыть. В противном случае резкий перепад температур может стать причиной обострения проблем с сердцем или сосудами. Кроме того, душ, охлаждающий побывавшего на жаркой улице человека, грозит появлением простудных симптомов, об этом в интервью сообщила врач Виктория Савицкая.

«Как бы сильно не хотелось охладиться, подождите перед принятием душа минут 10, пока организм хоть немного охладится», — дала совет специалист.

По словам Савицкой, существование в условиях жаркой и душной погоды является не самым приятным испытанием на прочность для организма. В таких обстоятельствах человеческое тело активно теряет жидкость, вместе с которой его покидают полезные микроэлементы, а, значит, и жизненные силы. Прохладный душ для тела, разогретого солнечными лучами, — это дополнительный стресс, который может окончательно обрушить систему защиты.

«Прохладный душ в жару — это настоящий шок для сердечно-сосудистой системы», — отметила врач.

Савицкая подчеркнула: людям, страдающим сердечными недугами и имеющим проблемы с давлением или сосудистой системой, резкие перепады температур грозят значительным и внезапным ухудшением самочувствия. Им показан только теплый душ. Даже здоровым людям, считает врач, лучше принимать душ именно теплый, а не прохладный — его прием все равно поспособствует ощущению того, что в помещении не так уж и жарко. Ранее МедикФорум писал о том, что открытое на ночь в спальне окно может обеспечивать защиту от опасных заболеваний.