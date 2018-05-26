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Жаркая погода грозит высоким риском тромбов
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Жаркая погода грозит высоким риском тромбов 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
В жаркую погоду кровь становится более густой, ее циркуляция усложняется, — все это повышает вероятность пострадать из-за последствий опасного процесса тромбообразования. Оторвавшийся и попавший в кровоток тромб может привести к закупорке сосуда или артерии — при таком нарушении резко возрастает риск застойных явлений, а также смертельно опасных сбоев в работе сердца и головного мозга. Чтобы не допустить в жаркую погоду сгущения крови и тромбообразования, важно употреблять много жидкости и насыщенных влагой продуктов, утверждают медики.
«Главное правило — пить часто. Даже если вы еще не успели почувствовать жажду, но находитесь на улице или в душном помещении, каждые 15-20 минут делайте по 3-4 глотка воды», — поделилась рекомендацией врач Виктория Савицкая.
Савицкая подчеркнула: пиво и газировка — самые вредные напитки для утоления жажды. Гораздо правильнее питьтравяные отвары, минеральную или обычную воду с добавлением свежевыжатого лимонного сока. Кроме того, врач предостерегла от употребления слишком холодной воды — такое питье провоцирует спазмы желудка, а также способствует слишком значительной разнице температур, что ведет к обильному потоотделению. Терапевт посоветовала отказаться от употребления в жаркую погоду таких продуктов, как красное мясо и насыщенные мясные бульоны, колбасные изделия и консервы, копченые и соленые продукты, сливочное масло, белый хлеб и сдоба. Их присутствие в летнем меню лишь ненужным образом способствует процессу сгущения крови, отметила Савицкая. Зато от опасной вязкости кровь хорошо избавляют растительные продукты с кислинкой, признаком высокого уровня витамина С. По словам Савицкой, нужно с большой осторожностью принимать в жаркую погоду травяные отвары, концентраты и настойки. По словам врача, такие популярные в народной медицине травы как тысячелистник, зверобой, валериана и крапива повышают густоту крови — летом от них лучше отказаться. Ранее МедикФорум писал о том, как купить качественное мороженое без опасных переработанных растительных жиров.
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