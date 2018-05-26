10 простых способов улучшить метаболизм и сжигать в два раза больше калорий

GettyImagesВот советы от трех специалистов по здоровому питанию, которые помогут вам в этом.

Следуя их советам, вы сможете быстро сбросить вес.1. НИКАКИХ ДИЕТ! Д-р Мэрилин Гленвил с блога marilynglenville.com, посвященного природным заменителям сахара, советует: «Никаких диет! Организм воспринимает их как экстренную ситуацию и начинает делать запасы».2. ЕСТЬ ЧАСТО И ПОНЕМНОГУ Следите за уровнем сахара в крови и ешьте не реже, чем каждые три часа: завтрак, обед, ужин и легкие перекусы между ними.

Не включайте в рацион углеводы после шести вечера.

Уровень сахара в крови будет оставаться достаточным, чтобы организм не требовал немедленно что-нибудь съесть.3. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАВТРАКАЙТЕ Без завтрака ваш организм немедленно впадает в режим чрезвычайной ситуации и начинает откладывать еду в жировые запасы.4. ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИСКЛЮЧИТЕ САХАР И ОЧИЩЕННЫЕ УГЛЕВОДЫ Старайтесь избегать пищи, которая быстро повышает уровень сахара в крови. Это вызывает усиление выработки инсулина поджелудочной железой. Именно инсулин отвечает за образование жировых запасов. Поэтому чем стабильнее уровень сахара в крови, тем быстрее уходит вес. Переходите на злаки и старайтесь ограничивать кофеин и алкоголь.

5. БЕЛОК В КАЖДОМ ПРИЕМЕ ПИЩИ Белок замедляет переваривание пищи в желудке. Употребляя белок (растительный или животный) с углеводами, вы превращаете их из быстрых в медленные, что способствует потере веса.6. ДОСТАТОЧНО ЖИРОВ Во время длительной безжировой диеты вы получаете меньше насыщенных жиров. Но большинство современных людей получает слишком мало полезных жиров — жирных кислот, которые содержатся в рыбе, орехах и злаках. Жирные кислоты помогают ускорить метаболизм.7. ВАЖНЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА Для преобразования глюкозы в энергию, а не жир, необходимы химические реакции. В них участвуют определенные витамины и минеральные вещества. Самые важные: хром, магний, цинк, витамины группы В, коэнзим Q10, альфа-липоевая кислота, экстракт зеленого чая и аминокислоты.

8. ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ Шона Уилкинсон, специалист по здоровому питанию с сайта SuperfoodUK.com, говорит о том, что занятия спортом подстегивают метаболизм. Организм требует «топлива» в виде калорий, даже когда вы сидите и ничего не делаете. Чем больше у вас мускулов, тем больше калорий организм использует на благо, а не для откладывания жировых запасов.

Вот поэтому мужчины худеют быстрее, чем женщины — у них обычно больше мышечная масса.9. ЕШЬТЕ ЛОСОСЬ Лосось — отличный помощник в похудении. В нем содержится множество важных жирных кислот. Омега-3 кислоты очень полезны, в том числе и в деле похудения, что доказано множеством исследований.

Жирные кислоты, которые содержатся в лососевых рыбах, ускоряют метаболизм и тем самым помогают сбросить вес. Кроме того, лосось — ценный источник белка. Тем самым лосось помогает надолго создавать чувство сытости. Так считает Лили Соттер, специалист по здоровому питанию и похудению с сайта lilysoutternutrition.com.10. КОКОСОВОЕ МАСЛО ПОМОГАЕТ ПРЕОБРАЗОВАТЬ КАЛОРИИ В ЭНЕРГИЮ Кокосовое масло состоит из уникальных кислот: среднецепочечных триглицеридов. Эти кислоты ускоряют метаболизм, так как усваиваются организмом как источник энергии. К тому же, кокосовое масло можно использовать не только в пище, но и наружно. Это превосходное антибактериальное, антивирусное и противогрибковое средство.

По материалам dailymail