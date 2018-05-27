5 лучших идей для похудения в течение лета

Похудеть за лето, не изнуряя себя сложными диетами или тренировками в спортзале, — реально, утверждает известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко. Прославившаяся благодаря своей работе со звездами, Анита Луценко охотно делится рекомендациями по здоровому похудению и для широкой аудитории. Специалист дала несколько советов, следование которым может помочь добиться желанной стройности. Причем, утверждает Луценко, эффект окажется заметен уже через несколько недель. Для того, чтобы заставить тело как можно быстрее проститься с ненужными жировыми отложениями, фитнес-тренер считает важным точное следование нескольким принципам: 3-разовое питание. По словам Луценко, 3-разовое питание обязательно для каждого дня. Но при этом в промежутках между приемами пищи есть ничего нельзя — максимум можно позволить себе фрукт или стаканчик натурального йогурта. Плотный обед. Обед должен быть самым плотным приемом пищи за день. 350 граммов. Вес каждой порции не должен превышать этого порога. Ходьба пешком. Ежедневная ходьба пешком в течение 30-40 минут не только помогает похудеть, это еще и отличная кардиотренировка. Отказ от некоторых продуктов. Луценко рекомендует воздерживаться от употребления алкоголя, хлеба, всего сладкого (можно одну чайную ложку меда в день), а также жареной и жирной пищи.

«Ешьте овощи и зелень, фрукты — но не более двух штук в день. Из кисломолочных продуктов позволительны йогурт без добавок (не более 200 мл), кефир (не более 200 мл), творог, сыр (не более 40 г в день). Употребляйте активно ягоды, рыбу, нежирное мясо, яйца, каши, орехи (жареные -не более 6 штук в день). После 20:00 не едим вообще», — подытожила эксперт.

Ранее МедикФорум писал о том, как можно похудеть с помощью обычной воды.