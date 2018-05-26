Кефир и «молочка» могут лишить здоровья

Молочные и в особенности кисломолочные продукты считаются очень полезными для здоровья и похудения, — но так ли это на самом деле? Разгрузочные дни на кефире — это плохая идея, их лучше не практиковать, утверждает украинская фитнес-тренер Анита Луценко. У каждого человека есть своя, уместная для его организма суточная норма молочных продуктов, — их слишком активное употребление может плохо отразиться на самочувствии, отметила специалист. Сколько же молочной продукции можно употреблять ежедневно, не опасаясь неприятных последствий? По мнению фитнес-тренера суточная норма молочных продуктов не должна превышать суммарно 150 г творога, 250 мл кефира или 250 мл натурального йогурта, 40 г твердого сыра. Все, что больше — уже перебор, который чреват неприятными последствиями для организма.

«При злоупотреблении кисломолочными продуктами в организм попадает много кальция, который может негативно влиять на щитовидную железу, а также приводить к дефициту железа и цинка, чреватому кислородным голоданием клеток и целлюлитом», — объяснила Анита Луценко.

Также эксперт посоветовала употреблять жирные молочные продукты, а не обезжиренные. Чем ближе к нулю показатель жирности молочного изделия, тем больше вероятности того, что в нем содержится изрядная доза сахара и сахарозаменителей вместо жира, сказала фитнес-тренер. Ранее МедикФорум писал о том, каких трех главных правил специалисты советуют придерживаться тем, кто хочет сбросить лишний вес, не прибегая к диетам.