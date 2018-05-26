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Вкусный праздник: в Ростове отметили День индейки
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Вкусный праздник: в Ростове отметили День индейки 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 26 мая, в донской столице в парке Горького отмечали ежегодный праздник День индейки. Мероприятие проходило в нашем городе в шестой раз. Старт ему дали на родине русской индейки — в донской столице.
В парке Горького прошли музыкально-танцевальные мастер-классы, в процессе которых ростовчане приготовят мясо индейки.
В этом году организаторы решили удивить участников праздника уникальным форматом. Пока на сцене выступали музыканты, повара готовили блюда в традициях разных стран, где любят индейку.
Музыканты в костюмах поваров стучали в барабаны со сцены парка
— Например, приготовили индейку по-русски, индейку по-израильски, по-американски, индейку по-кавказски, индейку по-казачьи, — пояснили в пресс-службе городской администрации.
Гости праздника могли отведать блюда из индейки
Кроме того, сегодня одновременно с ростовчанами лакомились блюдами из индейки в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Краснодаре и в Шахтах.
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