Вкусный праздник: в Ростове отметили День индейки

Сегодня, 26 мая, в донской столице в парке Горького отмечали ежегодный праздник День индейки. Мероприятие проходило в нашем городе в шестой раз. Старт ему дали на родине русской индейки — в донской столице.

В парке Горького прошли музыкально-танцевальные мастер-классы, в процессе которых ростовчане приготовят мясо индейки.

В этом году организаторы решили удивить участников праздника уникальным форматом. Пока на сцене выступали музыканты, повара готовили блюда в традициях разных стран, где любят индейку.

Музыканты в костюмах поваров стучали в барабаны со сцены парка

— Например, приготовили индейку по-русски, индейку по-израильски, по-американски, индейку по-кавказски, индейку по-казачьи, — пояснили в пресс-службе городской администрации.

Гости праздника могли отведать блюда из индейки

Кроме того, сегодня одновременно с ростовчанами лакомились блюдами из индейки в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Краснодаре и в Шахтах.