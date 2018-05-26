Австрийские ученые выяснили, насколько соки вредны детскому организму

Исследователи рекомендуют заменить соки, которые дети пью на завтрак, кусочками фруктов.

Лучшее — враг хорошего, и это в очередной раз доказали ученые. На этот раз австрийские исследователи заявили, что сок, который многие считают полезным продуктом, негативно отражается на детском здоровье.

Для здоровья детей соки, содержащие концентрированное количество сахара, оказывают им медвежью услугу и провоцируют ожирение. Поэтому ученые советуют родителям заменить соки, которые дети пьют на завтрак, кусочками фруктов.

Исследование Венского медицинского университета показало, что дети, которые употребляли на завтрак апельсиновый или яблочный сок, были на 50 процентов более предрасположены к избыточному весу. А те дети, кто пил воду вместо соков, снизили риск развития лишнего веса в детском возрасте на 40 процентов.

Это также говорит о том, что пропуск завтрака напрямую связан с увеличением веса, поскольку заставляет детей чаще неконтролируемо перекусывать в течение дня.

В исследовании, представленном на Европейском конгрессе по ожирению в Вене, участвовали 652 детей в возрасте 13 лет. Их спрашивали о пищевых привычках на завтрак и выяснили, что те, кто пил фруктовый сок более трех раз в неделю, на 50 процентов были ближе к развитию лишнего веса и ожирения, чем их ровесники не злоупотребляющие соками. Исследование также показало, что ребята, которые завтракали, весили в среднем на три килограмма меньше, чем те, кто его пропускал.

Несмотря на выводы, эксперты говорят, что результаты не должны пугать родителей и заставлять полностью исключить фруктовый сок из детского рациона.

— Мы стремимся продвигать преимущества фруктового сока, потому что в нем есть витамины и минералы, пищевые волокна. Но мы знаем, как легко увлечься и выпить много фруктового сока, что не имеет ни малейшей пользы для организма, именно об этом мы предупреждаем родителей, — рассказала The Independent Эйслинг Пиготт, представитель Британской диетической ассоциации (BDA) и детский диетолог.

Вместо этого Пиготт советует, чтобы родители разбавляли фруктовый сок водой в соотношении 1 к 4 для детей и 1 к 2— для подростков.