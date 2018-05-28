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Наполеон с корюшкой пряного посола и рикоттой
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Наполеон с корюшкой пряного посола и рикоттой 

Passion.ru 48 минут назад
Фото: Passion.ru
Это что-то невероятное. Настолько, что стоит попробовать. Рецепт от шеф-повара Игоря Гришечкина, ресторан «Кококо». Только вряд ли стоит это подавать, как десерт.
Вам понадобится:
(на 4 порции)
Корюшка пряного посола — 120 гр  Рикотта — 120 гр  Песто из укропа — 40 гр  Тесто слоеное — 120 гр  Зеленый лук — 20 гр  Сметана — 20 гр  Если вы сами решите засолить корюшку, то вот рецепт, но проще купить:
Корюшка — 300 гр  Специи (гвоздика, перец, кардамон, анис, мускатный орех) — 30 гр  Соль морская — 200 гр  Песто из укропа:
Укроп — 100 гр  Масло растительное — 100 гр  Уксус яблочный — 15 гр  Чеснок — 2 гр  Соль по вкусу
Приготовление:
Разделать рыбу на филе, натереть измельченными специями и обсыпать морской солью. Дать настояться 3 часа. Затем убрать всю соль ножом. Песто из укропа делаем так: укроп бланшировать 1 минуту. Остудить во льду, отжать от лишней влаги, обсушить. Пробить блендером укроп с чесноком, понемногу добавляя масло, до состояния пюре. Добавить немного уксуса, довести до вкуса солью. На тарелку выложить рикотту, сверху корюшку, разрезанную на ромбы, полить песто из укропа. Выложить немного сметаны и посыпать зеленым луком. Накрыть сверху тонкими лепестками отпеченного слоеного теста, сверху еще один слой начинки и накрыть оставшимися слоями теста.
Фото: архив ресторана
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