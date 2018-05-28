Наполеон с корюшкой пряного посола и рикоттой

Это что-то невероятное. Настолько, что стоит попробовать. Рецепт от шеф-повара Игоря Гришечкина , ресторан «Кококо». Только вряд ли стоит это подавать, как десерт.

Вам понадобится:

(на 4 порции)

Корюшка пряного посола — 120 гр Рикотта — 120 гр Песто из укропа — 40 гр Тесто слоеное — 120 гр Зеленый лук — 20 гр Сметана — 20 гр Если вы сами решите засолить корюшку, то вот рецепт, но проще купить:

Корюшка — 300 гр Специи (гвоздика, перец, кардамон, анис, мускатный орех) — 30 гр Соль морская — 200 гр Песто из укропа:

Укроп — 100 гр Масло растительное — 100 гр Уксус яблочный — 15 гр Чеснок — 2 гр Соль по вкусу

Приготовление:

Разделать рыбу на филе, натереть измельченными специями и обсыпать морской солью. Дать настояться 3 часа. Затем убрать всю соль ножом. Песто из укропа делаем так: укроп бланшировать 1 минуту. Остудить во льду, отжать от лишней влаги, обсушить. Пробить блендером укроп с чесноком, понемногу добавляя масло, до состояния пюре. Добавить немного уксуса, довести до вкуса солью. На тарелку выложить рикотту, сверху корюшку, разрезанную на ромбы, полить песто из укропа. Выложить немного сметаны и посыпать зеленым луком. Накрыть сверху тонкими лепестками отпеченного слоеного теста, сверху еще один слой начинки и накрыть оставшимися слоями теста.

Фото: архив ресторана