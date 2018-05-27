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Жареная корюшка со сметаной с зеленью
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Жареная корюшка со сметаной с зеленью 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Сейчас в Питере идет фестиваль корюшки. Эту маленьькую рыбку многие обожают за ее необычный вкус огурца. Не пробовали? Самое время. Вот рецепт от ресторан «Кококо», шеф-повара Игоря Гришечкина.
Вам понадобится:
(на 4 порции)
Корюшка — 400 гр  Темпура — 200 гр  Сметана с зеленью — 200 гр  Темпура:
Мука — 50 гр  Крахмал — 15 гр  Вода газированная — 100 гр  Водка — 30 гр  Соль, перец по вкусу
Сметана с зеленью:
Сметана — 160 гр  Укроп — 10 гр  Петрушка — 10 гр  Хрен — 20 гр  Соль по вкусу
Приготовление:
Темпура: смешать в одной посуде все сухие ингредиенты, влить ледяную газированную воду, постоянно размешивая венчиком, затем влить водку (это сделает темпуру более хрустящей). Слегка посолить и поперчить. Корюшку разделать, убрать потроха и голову, слегка просолить в соляном растворе. Макнуть в темпуру и жарить в раскаленном масле до золотистого цвета. Обсушить бумажным полотенцем. Сметану пробить блендером с зеленью и хреном, довести до вкуса солью, протереть через сито. Убрать в холодильник на полчаса. Подавать корюшку со сметаной с зеленью и хреном.
Фото: архив ресторана
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