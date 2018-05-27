Жареная корюшка со сметаной с зеленью

Сейчас в Питере идет фестиваль корюшки. Эту маленьькую рыбку многие обожают за ее необычный вкус огурца. Не пробовали? Самое время. Вот рецепт от ресторан «Кококо», шеф-повара Игоря Гришечкина

Вам понадобится:

(на 4 порции)

Корюшка — 400 гр Темпура — 200 гр Сметана с зеленью — 200 гр Темпура:

Мука — 50 гр Крахмал — 15 гр Вода газированная — 100 гр Водка — 30 гр Соль, перец по вкусу

Сметана с зеленью:

Сметана — 160 гр Укроп — 10 гр Петрушка — 10 гр Хрен — 20 гр Соль по вкусу

Приготовление:

Темпура: смешать в одной посуде все сухие ингредиенты, влить ледяную газированную воду, постоянно размешивая венчиком, затем влить водку (это сделает темпуру более хрустящей). Слегка посолить и поперчить. Корюшку разделать, убрать потроха и голову, слегка просолить в соляном растворе. Макнуть в темпуру и жарить в раскаленном масле до золотистого цвета. Обсушить бумажным полотенцем. Сметану пробить блендером с зеленью и хреном, довести до вкуса солью, протереть через сито. Убрать в холодильник на полчаса. Подавать корюшку со сметаной с зеленью и хреном.

Фото: архив ресторана