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Лаваш с начинкой
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Лаваш с начинкой 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Вы пришли с шашлыков с полной сумкой еды. Рекомендуем все это использовать. Как? Например приготовить на завтрак лаваш с начинкой. Вкусно, быстро и настроение вчерашнее а-ля пикник напоминает.
Вам понадобится:
Шашлык готовый (лучше куриный) — 5-7 кусочков
Лаваш тонки 2-3 листа
Сыр нарезка — 5-6 кусков
Зелень разная — приблизительно 1 пучок
Помидоры черри — 4-5 шт или 1-2 больших
Кукуруза — 1 маленькая банка
Приготовление:
Разрезать ножницвми лаваш на прямоугольники, как на картинке. Далее готовим начинку, мелко режем курицу (или другое мясо), зелень, помидоры кольцами. Сливаем воду из банки и добавляем кукурузу, тщателно перемешиваем. Кладем на лаваш кусок сыра, начинку и снова сы, прикрываем вторым лавашом. Выкладываем на сковороду — гриль, ждем, чтоб сын расплавился и акуратно переворациваем лаваш. Еще лучше если у ас есть двусторонний гриль. Кстати такую закуску можно делать и на пикнике, только предварительно купите фарш курицы или индейки и обжарьте дома со специями.
Фото: Shutterstock.com
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