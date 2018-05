10 фактов о косметических маслах

Косметические масла — настоящие волшебники красоты. Эти средства растительного происхождения способны выручить в самых разных ситуациях. Шелушится кожа? Выпадают волосы? Слоятся ногти? Появился целлюлит? Ресницы стали тонкими? На помощь придут насыщенные полезными веществами масла. Мир масел практически необъятный и каждый его представитель по-своему уникален. Поэтому подобрать эффективный состав можно при любой проблеме. Но прежде чем включить такие дары природы в повседневный уход, изучите интересные «масляные» факты вместе с MedAboutMe.

Лучшее время для масел — вечер

Косметические масла желательно наносить на лицо перед сном. При таком подходе они словно «запечатывают» на коже все целебные вещества из сывороток, использованных ранее. В применении косметических масел перед сном есть и еще одно разумное объяснение: эти средствами необходимо завершать уход за кожей, а не готовить ее к нанесению крема, декоративной косметики. Натуральные концентраты витаминов, биологически активных веществ должны использоваться в минимальной дозировке — всего пара капель на лицо. Помните, что масла наносят поверх сыворотки, но под крем.

Масла нужны любому типу кожи

Растительные масла являются родственными для кожи веществами, поэтому они легко впитываются и усваиваются. При выборе натуральных средств необходимо ориентироваться на тип кожи. И самое главное правило подбора звучит так: чем суше кожа, тем насыщеннее должно быть масло. Поэтому при сухих кожных покровах желательно остановить внимание на смесях с густой текстурой — масла авокадо, зародышей пшеницы, кунжутное и т.д. Для нормальной кожи подойдут кокосовое и оливковое масла, масла ши, жожоба, арганы. Обладатели жирной кожи ошибочно отказываются от использования косметических масел в уходе, считая, что эти природные дары только ухудшат ситуацию. Им концентраты полезных веществ помогут справиться с расширенными порами, повышенным салоотделением. Для жирной кожи удачной находкой станут масла с содержанием линолевой кислоты — из семян конопли, виноградных и абрикосовых косточек.

Факт!

Еще Гиппократ советовал использовать масла для сохранения эластичности и красоты кожи. «Отец медицины» рекомендовал своим пациентам ввести в уход «эликсир молодости», в составе которого присутствовало оливковое масло. Также рецепт предполагал добавление вина и печени ящерицы в средство.

Масла могут справиться с акне

Определенные виды масел зарекомендовали себя противовоспалительными, антибактериальными свойствами. Поэтому ими можно и нужно дополнять уход за чувствительной, проблемной кожей. С акне хорошо справляется масло розмарина, виноградной косточки, арбузной косточки, ши, черного тмина, нима. Но все их обязательно нужно тестировать! А масло чайного дерево известно как «убийца» болезнетворных бактерий, эффективное заживляющее средство. Кстати, его нужно грамотно использовать, чтобы устранить акне. Лучше всего наносить на лицо масло чайного дерева точечно. С его помощью можно бороться с покраснениями и на теле — достаточно регулярно добавлять несколько капель средства в воду при принятии ванны.

Не нужно бояться минеральных масел

Нередко можно встретить информацию о негативном влиянии минеральных масел на кожу. На самом деле косметические средства с этими компонентами не вредят кожным покровам и волосам. Так, популярен миф о том, что минеральные масла закупоривают поры, в результате чего кожа покрывается акне. На деле же молекулы таких масел обладают большими размерами, из-за чего они не могут попадать в поры и вызывать их загрязнение. Также недостоверны данные о канцерогенных свойствах продуктов, полученных из нефти. Состав минеральных масел безопасен, в них не содержатся канцерогены, вызывающие онкологические заболевания. Не вызывают «белые масла» и потемнение кожных покровов, аллергии, что подтверждают исследования фармакопеи США, Великобритании.

Комментарий экспертаДжоанна Варгас, косметолог

Я вовсе не призываю выбросить абсолютно все достижения современной индустрии косметологии на помойку, однако мой профессиональный опыт все чаще убеждает меня, что чем больше присутствует в креме, сыворотке природных ингредиентов, тем эти средства эффективнее действуют. Скажу еще больше: я бы предпочла использовать в уходе только растительные, эфирные масла. Потому что качественный крем, полученный в лаборатории, с проверенной и результативной формулой, должен по определению стоить достаточно дорого. И меня смущают «инновационные» косметические средства, которые стоят условный доллар.

Масла — это вообще чудесный ингредиент. Не понимаю, почему все косметологи мира еще не кричат об этом. Например, я советую использовать масло нероли. Оно подходит для любых типов кожи. Так, сухую нероли увлажняет и питает, при жирной коже — регулирует выделение сального секрета, очищает закупоренные поры, а при возрастной коже — активизирует обновление и усиливает восстановление волокон коллагена, эластина, служит для профилактики появления сосудистых звездочек, купероза, потому что делает крепкими стенки капилляров… Это панацея просто! Использовать его несложно: на столовую ложку чистого оливкового масла понадобится 2 капли масла нероли. Нужно перемешать состав и наносить его на кожу лица как маску, а также протирать кожу смесью перед сном.

Масла не увлажняют кожу

Косметические масла активно используют для борьбы с сухостью кожи и даже заменяют ими увлажняющий крем, сыворотку для лица. Но эти средства не насыщают покровы влагой, а лишь помогают ее эффективнее удерживать. Такой факт легко объясним. В маслах присутствует масса ценных веществ, начиная от антиоксидантов и заканчивая жирными кислотами. Но в них нет воды. Поэтому при отказе от крема и выборе масел как альтернативы увлажняющей косметике можно столкнуться с негативными проявлениями. Длительное использование природных продуктов без качественного увлажнения грозит преждевременным старением, ухудшением тона лица, появлением прыщей, комедонов. А чтобы масло способствовало удержанию воды, стоит наносить его на влажную кожу.

Для тела и лица нужны разные масла

Для кожи лица оптимально подойдут масла с легкой текстурой — арганы или марулы, абрикосовое, виноградной косточки, жожоба. Они не должны оставлять после себя ощущение липкой пленки. Для ухода за телом можно использовать более плотные составы, с густой консистенцией. Они обычно медленнее впитываются и лучше питают чрезмерно сухую, загрубевшую кожу. Для тела удачным выбором станут масла авокадо, кокоса, подсолнечника. С их помощью кожа надолго сохранит эластичность.

Факт!

Насыщенные полезными веществами природные масла могут служить альтернативой современным солнцезащитным средствам. У некоторых масел SPF-фактор может составлять от 2-4 до 20 и выше единиц. Так, нерафинированное масло авокадо обладает степенью защиты 4-15, карите — 4, ши — 3-6, пшеничных зародышей — 20, а у масла семян малины солнцезащитный фактор и вовсе равен 28-50!

Масла способны закупоривать поры

Далеко не все масла полезны для кожи при наличии расширенных пор. Некоторые из них могут усугубить ситуацию или даже привести к закупориванию пор на здоровой, чистой коже лица. К счастью, избегать нужно лишь определенные виды продуктов. К ним относятся минеральные масла, а иногда и оливковое, кокосовое масла. Чтобы не столкнуться с негативным действием косметических масел на кожу лица, стоит подбирать эти составляющие «рациона» красоты с учетом рекомендаций косметолога. Помните, что при чувствительной коже масла лучше вообще не использовать в уходе.

Масла могут восстановить волосы

Косметические масла способны вернуть к жизни тусклые, поврежденные, часто окрашиваемые волосы. Они могут заменить дорогостоящие сыворотки, маски и даже некоторые салонные процедуры. Природные вещества стоит использовать для борьбы с сухостью, ломкостью волос, секущимися кончиками в чистом виде или в соединении с готовыми масками, бальзамами и шампунями. Хорошо зарекомендовали себя в восстановлении локонов масла зародышей пшеницы, лопуха, персика, аниса, макадамии, конопли, кунжута. Наносить их на пряди следует в подогретом виде, отступив от корней несколько сантиметров.

Комментарий экспертаВиктория Толстоносова, врач-дерматокосметолог, врач-трихолог, г. Краснодар

Одним из самых простых, доступных и полезных веществ как для кожи лица и тела, так и для волос и ногтей являются масла. Они снижают выработку кожного сала, сохраняют водный баланс, наполняют «витаминными коктейлями». Для того чтобы эти дары природы оказались для вас максимально полезными, нужно выбрать наиболее подходящее именно вам масло и соблюдать правила его нанесения. Также важно соблюдать баланс: недостаток масел приведет к обезвоживанию, а переизбыток запустит воспалительные процессы и усугубит акне.

Многие девушки уже добились эффекта сияния благодаря использованию масла жожоба. Оно способно выступить достойной заменой дневного, либо ночного крема, но следует избегать попадания продукта на область вокруг глаз. Кожа тела будет благодарна вам за использование масла макадамии. Оно защищает от вредного воздействия экологии большого города, убирает шелушение и способствует заживлению ран и порезов. Очень естественной и гениальной в своей простоте является выжимка из авокадо. Она стимулирует выработку коллагена и эластина, а также ускоряет кислородный обмен в тканях, что не только придает лицу отдохнувший вид, но и делает его визуально более молодым. Масло авокадо, равно как и кунжутное или соевое, особенно гармоничным в использовании будет для сухой кожи лица. Жирной подойдет миндальное и кукурузное, а для комбинированной — оливковое, масло кокоса и, конечно, жожоба.

Коллеги-дерматокосметологи установили (и я их в этом полностью поддерживаю), что важно тщательно смывать продукт с поверхности кожи. Так масло не удалит большое количество жиров и не сделает эпидермис сухим. Для масляного бьюти-ритуала нет ограничений по времени суток. Главное, наносить ингредиенты массажными движениями и умываться менее 30 секунд, затем очистить лицо водой, не вытирая его. После этого советую нанести сыворотку, крем. Маслом, особенно конопляным, можно и нужно снимать макияж. В любом супермаркете можно найти льняное масло. После использования протрите кожу мицеллярной водой и нанесите уходовый продукт. Хороших результатов можно добиться, если добавить масло к ночному крему или маске для лица, но не заменяйте средства ухода маслами. Настоящим волшебством может показаться действие масла чайного дерева, которое за ночь способно свести на нет почти любой прыщ. Стоит сказать, что часто морщины выглядят гораздо глубже, чем они есть. Такой эффект вызван истончением липидного слоя на поверхности лица, так что масла против сухости — то, что доктор прописал.

Я как трихолог могу порекомендовать четыре основных продукта для волос: аргановое масло — очень питательное, запускает регенерацию клеток, подходит для сухих и нормальных, густых и средних по густоте волос, кокосовое масло — средство для восстановления волос, борьбы с перхотью, ухода за проблемной кожей, масло жожоба — невесомое и подходящее для всех типов волос, а также касторовое масло, которое способно укрепить волосы и стимулировать их рост. Есть известное выражение less is more — «чем меньше, тем лучше». Я имею в виду, что чем повседневнее масла, тем более сильное положительное действие они способны оказать. Речь идет, прежде всего, о репейном и облепиховом, маслах розмарина, лаванды и розы, ромашки и сосны, грейпфрута, фундука и кедра. Кроме того, не стоит списывать со счетов продукцию из греческих или испанских оливок. Такое масло довольно легкое по своей текстуре, обладает средней жирностью и рекомендуется для обладательниц сухих волос. Избавиться от секущихся кончиков поможет маска, состоящая из трех частей репейного масла и одной части масла иланг-иланга.

Масла следует наносить, предварительно разогрев в ладонях, либо только на корни волос, либо исключительно на их кончики. Маску на основе природных компонентов можно использовать по всей длине волос. Для нанесения продуктов удобно пользоваться пульверизатором. До или после мытья головы — решайте сами, в зависимости от того, какого эффекта хотите добиться. Помните, что чистое масло достигает пика своего действия примерно через 12 часов, поэтому нет смысла наносить его на полчаса или час. В зависимости от жирности масел волосы могут быть как сухими — в случае с ингредиентами меньшей жирности, так и влажными — для более густых и жирных средств. Покрытые маслом волосы можно накрыть пищевой пленкой. Также допустимо опустить собранные в хвост волосы в специальную емкость с маслом. Банку или стакан удастся в случае необходимости аккуратно закрепить на голове, зафиксировав конструкцию полотенцем. Не забудьте после применения хорошо очистить голову специальным гелем, профессиональным шампунем или деликатным скрабом. Если переборщили с количеством, подсушите шевелюру феном.

Комментарий экспертаАнна Леушина, консультант-трихолог

Как и кожа, волосы тоже нуждаются в уходе с использованием косметических масел. Существует целая категория масел, которые подходят именно для восстановления, улучшения состояния локонов. В нее входят, например, масла авокадо, арганы, жожоба и миндаля. Эти средства ценятся своим составом. Они включают только природные компоненты, а наибольшую пользу приносят масла, полученные путем холодного отжима. Они сохраняют в себе много витаминов, дубильных веществ, жирных кислот, макроэлементов и других ценных компонентов.

Масла могут решить разные проблемы, это и перхоть, и сечение кончиков, и выпадение, повышенная ломкость с замедлением роста. Именно косметические масла, в отличие от базовых или же эфирных, подходят для питания волос и экспресс-ухода. В основном наносить их нужно только по длине волос, а не на корни, чтобы не получить после процедуры неаккуратную прическу. Но существуют и продукты, подходящие для оздоровления кожи головы.

При выборе масел необходимо знать, к какому типу принадлежат ваши волосы. Традиционно самые большие проблемы в уходе доставляют тонкие и склонные к жирности локоны. Но и для них тоже можно подобрать качественный продукт. Например, можжевеловое масло, снимающее сальный блеск у корней. Или более универсальное жожоба с увлажняющими, смягчающими и питательными свойствами.

Масла для очень сухих волос — касторовое, кокосовое, какао.

Для нормальных волос достаточно поддержания такими маслами как репейное, жожоба, виноградных косточек. При наличии повреждений нужно практиковать процедуры с добавлением касторового масла. Масла для сухих волос — касторовое, кокосовое, какао. Они также рекомендованы при зуде кожи головы, перхоти.

Существует очень много различных косметических масел, но как же выбрать наиболее подходящие для себя?

Репейное — воздействует на кожу головы, корни укрепляющим образом. Масло зародышей пшеницы — останавливает выпадение. Кокосовое — в короткие сроки восстанавливает поврежденные секущиеся кончики. Облепиховое — укрепляет тонкие, сильно поврежденные волосы. Касторовое — эффективно справляется с перхотью. Льняное — насыщает питательными веществами. Масло какао — хорошо увлажняет, дарит красивый блеск.

Как правильно применять косметические масла? Во избежание сложностей при смывании и наличия жирного блеска на прядях нужно знать определенные тонкости:

1. Перед использованием косметические масла нужно предварительно подогревать. Это стоит делать на пару при температуре не больше 50°С и не ниже 40°С. Жирные кислоты при нагревании становятся жидкими, за счет чего они хорошо усваиваются.

2. Если природное сырье применяется в составе масок, а не в чистом виде, то с другими компонентами его нужно максимально тщательно перемешивать, для того чтобы полученный состав легче смывался с волос.

3. Наконец, еще одна важная тонкость — сразу перед процедурой нужно вымыть голову с любимым шампунем, чтобы полезные вещества из масел попадали на сами пряди, а не на жирную пленку.

Залог полезного действия — жирность масла

Любые натуральные масла имеют основу в форме ненасыщенных и насыщенных жирных кислот. На их долю приходятся 95% состава. А оставшиеся 5% — это каротиноиды, токоферолы, фитостерины и иные полезные вещества. Жирнокислотный профиль у каждого масла индивидуальный. Именно жирность средств определяет их косметическое, лечебное действие. По этому качеству продукты природного происхождения делят на жирные, полужирные и сухие. В первую группу входят аргановое, касторовое и другие масла, они достаточно тяжелые, при уходе за волосами их непросто смыть. Полужирные вещества хорошо дополняют действие других полезных ингредиентов, их часто включают в состав масок, смесей для аромарасчесываний, обертываний. К этой категории относят масла оливы, авокадо и миндаля. А к сухим — масло жожоба, какао, виноградное. Они в считанные мгновения впитываются кожей.

Факт!

Масла приносят пользу не только для волос, кожи и ресниц, но еще и ногтей. Для профилактики расслаивания ногтевой пластины необходимо втирать в нее небольшое количество любого косметического масла 1-2 раза в неделю. Например, масло кокоса. При сильной ломкости ногтей можно практиковать лечебные процедуры ежедневно. Но учитывайте, что насыщенная жирами пластина будет отталкивать лак, снижая срок службы маникюра.

Масла идеально подходят для демакияжа

Масла могут очищать кожу от загрязнений и декоративной косметики ничуть не хуже, чем привычные средства для снятия макияжа. Природные дары способны тщательно удалять даже стойкую косметику, не травмируя кожу. Они эффективно растворяют частицы пудры, румян и других средств. Демакияж с их использованием благотворно влияет на состояние кожных покровов, лицо после такой процедуры сияет свежестью. Особенно подходит этот тип очищения для холодного времени года. Отличной альтернативой молочку для снятия мейк-апа или пенке для умывания способно послужить, например, экзотическое масло марулы. Идеальным выбором станет и универсальное масло оливы.

Косметические масла не заменят все средства по уходу за кожей, волосами и ногтями. Но они способны эффективно бороться с наиболее распространенными проблемами. Масла омолаживают и смягчают, питают, повышают тонус кожи, предотвращают старение, возвращают блеск волосам… Широта спектра их действия удивит каждого человека. Использовать масляные смеси в уходе можно с ранних лет. Важно лишь правильно подбирать эти эликсиры красоты и соблюдать простые правила применения.

