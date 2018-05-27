Соус Бешамель: лучшие рецепты — топ 7

Он очень популярен не только в изысканной ресторанной, но и народной кухне. Рецепт соуса Бешамель в домашних условиях приготовить совсем несложно, особенно когда под рукой еще и пошаговые фото. Так назван простейший вариант подливы, пользующейся большим спросом уже несколько столетий.

Классический соус

Готовя по основному рецепту, можно сэкономить много времени. Ведь он требует от силы минут 15-20.

Ингредиенты:

2 ст. л. муки;

0,5 л молока;

50 г сливочного масла;

соль.

yandex_ad_1 Приготовление:

Заранее растапливаем масло на сковороде. Ни в коем случае не доводим до жарки.

Добавляем к нему просеянную муку, хорошо перемешиваем, установив минимальную температуру.

Последнее необходимо для того, чтобы сыпучий продукт слегка поджарился, и из нее вышел сырой аромат и вкус. Должна получиться жирная крошка.

Далее, увеличиваем огонь до среднего и сразу же добавляем указанное количество молока. Кидаем щепотку соли.

Чтобы избежать образования комочков, непрерывно помешиваем венчиком. Тогда мука быстрее раствориться и масса постепенно начнет густеть.

Когда соус будет уже иметь такую консистенцию, как у сметаны, сразу переливаем в подготовленную посуду. Иначе он начнет пригорать, сильно испортится запах и вкус.

Мускатный соус

Пряность в виде мускатного ореха добавит приготовленному по этому рецепту в домашних условиях соусу Бешамель пикантности. Имея его в запасе, можно даже отказаться от других приправ.

Ингредиенты:

2 ст. л. муки;

3 ст. л. сливочного масла;

500 мл молока;

щепотка мускатного ореха;

соль, перец.

Приготовление:

Ставим кастрюлю с толстым дном на средний огонь, нагреваем, отправляем туда масло, чтобы его полностью растопить. Во время процесса без перерывов мешаем лопаткой.

Постепенно всыпаем предварительно просеянную муку. Начинаем интенсивно перемешивать, чтобы не допустить образование комочков.

Далее, осторожно влить молоко, продолжить мешать лопаткой.

Молочную смесь доводим до кипения, уменьшаем огонь до минимума, варим так еще минут 5.

Добавляем соль, перец по вкусу и немного мускатного ореха.

Готовый соус Бешамель по классическому рецепту, хорошо взбиваем венчиком и переливаем в глубокую тарелку или соусницу.

Мясной соус

Такой вариант подходит при приготовлении каннеллони либо пасты. Блюдо, заправленное им, получается невероятно вкусным.

Ингредиенты:

70 г мясного фарша (смесь говяжьего и свиного)

2 ст. л. муки в/с;

300 мл молока;

30 г сливочного масла;

0,5 шт. репчатой луковицы (маленькой);

корень сельдерея и петрушки (мелко порезанные).

yandex_ad_2 Приготовление

В сковороде слегка обжариваем лук (не измельченную). Вливаем молоко.

Снижаем огонь до минимума, варим примерно 15 минут, после чего вынимаем овощ.

Отдельно топим сливочное масло и добавляем к нему просеянную муку. Слегка прогреваем в течение 4-х минут, непрерывно мешаем и доводим до золотистого оттенка. Убираем с огня, пускай масса остывает.

Вливаем молоко, снова ставим на плиту, помешивая венчиком, варим ровно 10 минут. До кипения доводить нельзя.

Как только соус дойдет до необходимой консистенции, процеживаем его через сито и добавляем приправы по вкусу.

В другой сковороде обжариваем мясной фарш, соединенный с корнем сельдерея и петрушки.

Отправляем содержимое в основу и варим еще 10 минут. Готовым соусом можно сразу заправлять блюдо.

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Соус для лазаньи

Идеально подходит для выпечки. Он добавляет больше «французских» вкусовых ноток.

Ингредиенты:

1 ст. л. муки в/с;

2 шт. куриного яйца (нужен желток);

10 шт. каперсов;

50 г масла;

280 мл овощного бульона;

соль, перец.

Приготовление

Топленое сливочное масло слегка обжариваем с мукой.

Добавляем готовый бульон и варим до загустения содержимого сковороды.

Отправляем соль и перец (количество на свое усмотрение).

Яйца разбиваем, отделяем белки от желтков. Последние под конец кидаем в варящийся соус, тщательно перемешиваем, варим при слабой температуре еще пару минут.

Каперсы режем как можно меньше высыпаем в Бешамель. Такое дополнение поможет лучше раскрыть вкусовые качества готового блюда. Их можно заменить солеными огурцами.

Луковый соус

Необычный вариант, в котором применяется бульон с луком. Вкус получается пикантным, совершенно новым и далеким от классического. Приправы можно и не добавлять.

Ингредиенты:

100 г сливочного масла;

1,5 ст. молока;

1,5 ст. мясного бульона;

0,5 шт. луковицы (небольшой);

80 г муки;

черный молотый перец, лавровый лист;

0,5 ч. л. соли.

Приготовление

В емкость вливаем молоко, затем бульон, ставим на плиту и включаем средний огонь.

Половинку лука мелко режем и отправляем туда же вместе с лавровым листом.

Ждем, пока закипит, варим 3 минуты, отставляем. Даем настояться минут 10-15.

Отдельно соединяем топленое масло с мукой. Обжариваем, периодически мешая. Сыпучий продукт должен постепенно получить легкий золотистый оттенок.

Кусочки лука отделяем от жидкости. Для этого используем дуршлаг или лучше сито.

Смесь переливаем в сковороду и начинаем мешать. Как только появятся первые пузыри, солим и перчим.

Варить около 20 минут, потом снова процедить, чтобы у готового соуса не было комочков.

Сырный соус

Готовый продукт получается очень нежным на вкус и ароматным. Одинаково подходит для мясных, рыбных и овощных блюд.

Ингредиенты:

70 г масла;

200 г сыра (полутвердого);

3 ст. л. муки;

0,5 л молока;

0,5 ч. л. мускатного ореха;

0,5 ч. л. соли;

немного белого перца.

Приготовление

Сыр натираем через мелкую терку.

Кусочки сливочного масла распускаем в сотейнике, топим. Аккуратно мешаем, чтобы не пригорело.

Иначе испортится запах, вкус и даже цвет.

Высыпаем указанное количество муки вместе с мускатным орехом.

Во время приготовления масляной массы, хорошенько растираем в течение нескольких минут, чтобы не образовывались комки.

Не отставляя с плиты, вливаем понемногу молоко. Интенсивно помешиваем, после каждой порции.

После отправки последней части, варим до консистенции густой сметаны.

Добавляем натертый сыр, его необходимо полностью расплавить.

Грибной соус

Грибы делают запах готового продукта еще аппетитней. Соус Бешамель, приготовленный в домашних условиях по такому рецепту, может быть применен в абсолютно любом блюде.

Ингредиенты:

300 г грибов;

100 г масла;

1 шт. луковица (маленькая);

80 г муки;

3 ст. молока;

2 ст. л. укропа (измельченного);

перец, соль.

Приготовление

Грибы моем, сушим и режем кубиками.

Измельчаем лук, соединяем с грибами и отправляем на разогретую сковороду с маслом.

Подрумяниваем, накрываем крышкой, уменьшаем огонь и тушим до мягкости.

Минут через 5 добавляем соль, перец по вкусу.

Отправляем предварительно просеянную муку, мешаем, держим на плите еще несколько минут.

Постепенно молоко, растираем все образовавшиеся комки.

Накрываем крышкой, уменьшаем огонь и томим 10 минут. В конце кидаем укроп.

Вот по таким рецептам можно готовить в домашних условиях соус Бешамель. Минимум продуктов, времени и получается нежная подлива. Главное — четко следовать написанному.