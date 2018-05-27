6 классных напитков для ускорения обмена веществ

Хороший обмен веществ является бесценным подарком для организма. Благодаря ему гораздо легче поддерживать себя в форме и следить за фигурой. Но что делать, если природа не наградила вас хорошим метаболизмом, а лишние килограммы то и дело напоминают о себе?

На помощь придут напитки, которые способствуют ускорению обмена веществ и справляются с проблемами лишнего веса. Делимся рецептами полезных и простых напитков, с которыми вы без труда сможете решить проблемы с метаболизмом.

Люди, придерживающиеся правильного питания, наверняка знают, что для поддержания мышечного тонуса организму необходим протеин. Клубничный смузи в этом плане беспроигрышный вариант. Дело в том, что в его состав входят молоко и клубника. Молоко в этом напитке выступает кладезем нужного организму белка, а клубника из-за большого содержания фруктовых кислот способствует ускоренному процессу обмена веществ.

Чаще балуйте себя таким напитком и наслаждайтесь идеальным отражением в зеркале.

Клубника — 1 стакан

Обезжиренного молоко — 500 мл Овсяные хлопья — 80 г Нежирный йогурт — 160 Семена льна — 40 г Для приготовления вкусного и полезного смузи на основе молока и клубники необходимо все ингредиенты отправить в блендер. Тщательно перебить массу до однородного состояния, после чего разлить в стаканы.

Многие из нас наслышаны о полезных свойствах грейпфрута. Этот цитрус содержит в своем составе витамины группы В, каротин, кальций, клетчатку и органические кислоты. Весь этот набор полезных микроэлементов делает грейпфрут эффективным природным средством по улучшению пищеварения и сжиганию жира. Малина же содержит в себе достаточно редкий минерал марганец и грубые пищевые волокна, которые выводят из организма токсины и холестерин. Совмещение этих двух компонентов активизирует полезные свойства.

По возможности включите в свой ежедневный рацион этот вкусный напиток. Вы будете приятно удивлены его благотворный воздействием на ваш организм.

Грейпфрут — 2 шт.

Малина — 180 г Вода — 100 мл Хорошенько промыть под водой малину. Очистить от кожуры грейпфрут и удалить с него внутренние горькие прожилки. Поместить ягоды и грейпфрут в чашу блендера, добавить в нее воду и тщательно перебить содержимое до образования однородной структуры. Перелить готовый смузи в графин или разлить в стаканы.

О том, что в яблоках содержится огромное количество необходимого организму железа, знают многие. Однако, помимо этого полезного элемента, в составе яблок имеется и особый компонент пектин. Именно он способен привести в норму метаболизм человека. Кроме того, он выводит из организма вредные вещества, а также помогает лучше усваивать пищу.

Старайтесь хотя бы раз в день пить столь полезный напиток из яблок. Изменения в самочувствии и в фигуре не заставят себя долго ждать.

Яблоко — 1 шт.

Нежирный йогурт — 1 ст.

Мед — 1 ст.л.

Миндаль — ½ ст.

Щепотка корицы

Обезжиренное молоко — 500 мл Тщательно промыть под водой яблоко. Нарезать его небольшими ломтиками. Пересыпать нарезанный фрукт в чашу блендера, добавить к нему молоко, йогурт, миндаль и мед. Тщательно перебить содержимое блендером. Высыпать в массу щепотку корицы и еще раз перебить ингредиенты. Вылить готовый напиток в подготовленную посуду и подать на стол.

Мало того, что ананас считается одним из самых вкусных и сочных тропических фруктов, оказывается, он еще и обладает массой удивительных свойств. Такой фрукт выводит из организма токсины и способствует лучшему перевариванию даже очень тяжелой пищи. Не зря диетологи всего мира рекомендуют заканчивать прием пищи ананасом.

Если вы хотите наладить обмен веществ в своем организме, обязательно попробуйте настой из ананаса с имбирем. Такой напиток способствует ускоренному обмену веществ, а еще выступает лучшим тонизирующим средством.

Свежий имбирь — 4 ст.л.

Ананас — 200 г Вода — 400 мл Перед приготовлением напитка необходимо натереть на терке корень имбиря. Вылить в емкость воду и поставить ее на плиту. Довести воду до кипения и залить ею измельченный имбирь. Оставить все на 15 минут, после чего процедить жидкость и перелить в графин. Ломтики ананаса перебить в блендере, а после добавить в настой из имбиря. Поставить напиток в холодильник для охлаждения.

О полезных свойствах яблочной кожуры многие из нас давным-давно знают. Но, оказывается, яблочная кожура способна не только обогатить организм полезными микроэлементами, но и стать эффективным средством в борьбе с лишним весом. В кожуре яблок содержатся элементы, которые одновременно способствуют наращиванию мышечной массы и помогают похудеть. Кроме того, она активизирует выработку коллагена, который поддерживает красоту кожи, волос и ногтей.

Яблоко — 3 шт.

Вода — 1 л Корица —1 ст.л.

Под струей воды хорошенько промыть яблоки. Очистить фрукты от кожуры. Подготовить кастрюлю небольшого объема. Высыпать в нее яблочную кожуру и добавить 1 литр воды. Довести массу до кипения и затем снять с огня. Добавить в яблочный настой столовую ложку корицы и тщательно все перемешать.

Одним из самых лучших напитков, ускоряющих обмен веществ, является коктейль, приготовленный на основе меда. И это не удивительно, ведь в этом продукте содержится множество витаминов и антиоксидантов, которые нужны нашему организму.

Если вы хотите чувствовать себя свежо и бодро, и при этом не волноваться о проблемах с лишним весом, обязательно попробуйте этот вкусный напиток. Мало того, что он принесет пользу вашему организму, он еще и подарит прекрасное настроение.

Мед — 1 ч.л.

Корица — ½ ч.л.

Вода — 200 мл Мята — 1-2 веточки

Воду вылить в емкость небольшого объема. Поставить ее на плиту и довести до кипения. В подготовленную для напитка посуду высыпать половину чайной ложки корицы. Залить специю кипяченой водой и накрыть крышкой. Оставить жидкость настаиваться в течение 30 минут. После того, как напиток настоится, добавить в него мед и хорошенько перемешать до полного растворения. Украсить напиток веточкой мяты и подать на стол.