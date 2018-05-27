Летом на даче у вас есть уникальная возможность готовить на открытом огне. Так давайте пользоваться ей в полной мере. Приготовьте для все семьи вкусный и питательный обед — чебуреки по-дачному. Вам понадобятся глубокая сковородка, открытый огонь и хорошая погода. С дымком, да на свежем воздухе — они точно станут вашим новым коронным блюдом.
Чебуреки летние/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
Для теста:
1 яйцо,
2–3 стакана муки,
1 стакан любой минеральной воды с газом,
0,5 ч. ложки соли,
растительное масло для жарки.
Для начинки:
300 г баранины,
1 пучок свежей черемши,
1–2 луковицы,
100 мл молока,
соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Замесить некрутое тесто из всех компонентов, добавив минеральной воды, если нужно. Разделить тесто на кусочки. Из кусочков раскатать лепешки размером с ладонь, толщиной 2 мм.
Приготовить фарш. Лук очистить, разрезать на четвертинки. Черемшу помыть, дать стечь воде. Дважды пропустить через мясорубку баранину с луком и черемшой. Фарш посолить, поперчить, добавить молоко, хорошо перемешать.
На каждую лепешку теста выложить 1 ст. ложку фарша, края соединить и защепить, формуя зубчики.
Нагреть в сковороде большое количество растительного масла. Выложить чебуреки, жарить по 5–7 минут с обеих сторон до золотистого цвета.