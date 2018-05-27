Ещё
Чебуреки по-дачному — они станут вашим коронным блюдом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чебуреки по-дачному — они станут вашим коронным блюдом 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Летом на даче у вас есть уникальная возможность готовить на открытом огне. Так давайте пользоваться ей в полной мере. Приготовьте для все семьи вкусный и питательный обед — чебуреки по-дачному. Вам понадобятся глубокая сковородка, открытый огонь и хорошая погода. С дымком, да на свежем воздухе — они точно станут вашим новым коронным блюдом.
Чебуреки летние/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
Для теста:
1 яйцо,
2–3 стакана муки,
1 стакан любой минеральной воды с газом,
0,5 ч. ложки соли,
растительное масло для жарки.
Для начинки:
300 г баранины,
1 пучок свежей черемши,
1–2 луковицы,
100 мл молока,
соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Замесить некрутое тесто из всех компонентов, добавив минеральной воды, если нужно. Разделить тесто на кусочки. Из кусочков раскатать лепешки размером с ладонь, толщиной 2 мм.
Приготовить фарш. Лук очистить, разрезать на четвертинки. Черемшу помыть, дать стечь воде. Дважды пропустить через мясорубку баранину с луком и черемшой. Фарш посолить, поперчить, добавить молоко, хорошо перемешать.
На каждую лепешку теста выложить 1 ст. ложку фарша, края соединить и защепить, формуя зубчики.
Нагреть в сковороде большое количество растительного масла. Выложить чебуреки, жарить по 5–7 минут с обеих сторон до золотистого цвета.
7dach.ru: последние новости
Овощные приметы и суеверия Крылья-гриль в маринаде: неописуемое гастрономическое удовольствие Суп-пюре с картофельными шариками - все будут накормлены и довольны
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая сексуальная бабушка показала голую грудь70
Звезды-разлучницы, которые увели мужчин из семьи15
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться115
Как уродует пластическая хирургия8
Откровенный образ Решетовой никто не оценил5
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение