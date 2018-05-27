Чебуреки по-дачному — они станут вашим коронным блюдом

Летом на даче у вас есть уникальная возможность готовить на открытом огне. Так давайте пользоваться ей в полной мере. Приготовьте для все семьи вкусный и питательный обед — чебуреки по-дачному. Вам понадобятся глубокая сковородка, открытый огонь и хорошая погода. С дымком, да на свежем воздухе — они точно станут вашим новым коронным блюдом.

Понадобится:

Для теста:

1 яйцо,

2–3 стакана муки,

1 стакан любой минеральной воды с газом,

0,5 ч. ложки соли,

растительное масло для жарки.

Для начинки:

300 г баранины,

1 пучок свежей черемши,

1–2 луковицы,

100 мл молока,

соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Замесить некрутое тесто из всех компонентов, добавив минеральной воды, если нужно. Разделить тесто на кусочки. Из кусочков раскатать лепешки размером с ладонь, толщиной 2 мм.

Приготовить фарш. Лук очистить, разрезать на четвертинки. Черемшу помыть, дать стечь воде. Дважды пропустить через мясорубку баранину с луком и черемшой. Фарш посолить, поперчить, добавить молоко, хорошо перемешать.

На каждую лепешку теста выложить 1 ст. ложку фарша, края соединить и защепить, формуя зубчики.

Нагреть в сковороде большое количество растительного масла. Выложить чебуреки, жарить по 5–7 минут с обеих сторон до золотистого цвета.