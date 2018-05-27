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Как москвички научились сочетать работу и домашние обязанности
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Как москвички научились сочетать работу и домашние обязанности 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Каждый второй москвич заказывает еду на дом. Женщины объясняют это тем, что на готовку нет времени, да и маникюр жалко. Что поможет сочетать работу и ведение хозяйства, рассказала тренер по домоводству Оксана Черкашина.
— Москвички, сочетающие ежедневную работу по дому с офисом, в первую очередь следят за тем, чтобы бытовые обязанности не навредили внешнему виду: маникюру, состоянию волос, одежде. И современные изобретения призваны уберечь хозяйку от неприятных последствий готовки. Для посуды придумали силиконовые насадки, снижающие риск контакта с раскаленной поверхностью. Современные ножи заточены так, чтобы свести к минимуму вероятность пореза. А предотвратить опасность ожога кипящим маслом поможет специальный щит для плиты: он и поверхность кухонной мебели защитит, и хозяйку.
Кроме того, чтобы максимально сократить контакты с водой и различными химическими веществами, собирая со стола пролившуюся жидкость и крошки, вместо обычной тряпки можно использовать мини-пылесос, а защитить руки при мытье посуды можно резиновыми перчатками.
КСТАТИ
Ложка считается старейшим столовым прибором. Ее изобрели еще в Древнем Египте и делали из дерева или ракушек. А вот первое упоминание о вилке датируется лишь XI веком. Хотя на Востоке вилка с двумя зубцами для принятия пищи использовалась и раньше.
ЗВЕЗДНЫЙ ОПЫТ
Максим Сырников, автор книг по русской национальной кухне:
— Ускорить приготовление пищи помогут консервы, засолка не требует усилий. У хозяйки всегда под рукой будут готовые ингредиенты для супа или салата.
Павел Сюткин, историк кулинарии:
— Чтобы дольше хранить продукты, а затем быстро использовать, в старину их засушивали. Как только они понадобятся, достаточно добавить воды, чтобы вернуть прежний вид.
Юлия Высоцкая, телеведущая программы «Едим дома!»:
— Кухня — мое любимое помещение в доме. Моя гордость — полупрофессиональная плита с газовым и электрическим грилем.
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