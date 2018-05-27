Банановая диета: минус три килограмма за три дня

Sobesednik.ru рассказывает о банановой диете, которая позволит сбросить несколько килограмм, не изводя себя голодом.

Весна — чудесное время года, сопровождающееся прибывающим днем, распускающимися листочками, ну или, как в случае Центральной России, снегом и льдом. Однако солнце уже греет, душа радуется, рабочий настрой уходит на второй план, и начинаются приятные мысли о приближающемся летнем отдыхе. Неважно, поедете ли вы на море, будете ухаживать за рассадой или же попросту раз в неделю посетите любимую речку — хочется соответствовать приятной и расслабляющей погоде! За длинный трудовой год мы все любим хорошенько поесть — порой не так уж благоприятно для организма, — что начинает наталкивать на мысль о том, чтобы избавиться от последствий вкусной, но не шибко полезной пищи. «Пара-тройка килограммов явно тут не в кассу», — вскользь проходит мысль в голове. Так почему бы от них не избавиться всего за три дня?

Не есть? Глупо, только организм расстраивать! А вот сбросить 2–3 кг, да еще и очистив организм, уже по-нашему. Данная диета была выдвинута британским диетологом Джейн Гриффин, после чего не раз доказывала свою эффективность просто сумасшедшим распространением по всему миру.

Основным продуктом в рационе будет являться банан. Несомненно, одни бананы есть как-то дико, поэтому вторым важным ингредиентом будет нежирное молоко либо 1% кефир, если молоку вы никак не симпатизируете. Обязательно пейте воду! А если все-таки любите посидеть за чашечкой чая, предпочтите зеленый. И подержитесь без сахара, в качестве аналога могут выступать сахарозаменители.

Диета до боли проста — пищу необходимо принимать 3–4 раза в день с равными промежутками. То есть за завтраком, к примеру, вы съедаете банан со стаканом молока/кефира, и это же соотношение сохраняется на протяжении последующих 2–3 приемов пищи. Чтобы не заскучать, будьте креативны! Всегда можно сделать банановый коктейль, поверьте, он крайне питателен. И про зеленый чай не забывайте!

Главное — не переусердствовать! Проконсультируйтесь с врачом, ибо диета противопоказана при хронических заболеваниях кишечника, желудка или же просто при непереносимости вышеуказанных продуктов. Если же диета вам разрешена, не следуйте ей более 3 дней. Поскольку диета носит разгрузочный характер, повторять ее можно раз в пару-тройку месяцев, чтобы очистить организм или придать стрелке весов необходимое положение. Также стоит избегать недозревших и сушеных фруктов, так как первые содержат нерастворимый крахмал, а вторые в несколько раз калорийнее свежих собратьев.

Не бойтесь, что будете голодать: бананы достаточно калорийны, при этом обладают приличной сытностью и приятным вкусом. Молоко или кефир также отлично впишется в ваш рацион, а чай и вода — то, без чего прожить попросту нельзя!