Ещё
3 рецепта летних безалкогольных коктейлей
Далее:
Читайте также:
Ещё

3 рецепта летних безалкогольных коктейлей 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Коктейль с ананасом и мятой
Ингредиенты:
мята — 1 веточка; ананасный фреш — 70 мл; яичный желток — от 1 яйца; сахарный сироп — 25 мл; лимонный фреш — 15 мл; лед — 100 г.
Способ приготовления
Положить мяту в шейкер, слегка размять мадлером (ступкой). Добавить все остальные ингредиенты и хорошо взболтать.
Отцедить на лед в емкость для подачи.
Коктейль с дыней и огурцом
Ингредиенты:
фреш из огурца — 70 мл; сироп зеленая дыня — 20 мл; лимонный фреш — 20 мл; содовая — 100 мл.
Способ приготовления
Налить в шейкер все ингредиенты, кроме содовой, и взболтать. Перелить коктейль в емкость для подачи и долить содовой.
Соленый лимонад
Ингредиенты:
сахарный сироп — 25 мл; лимонный фреш — 20 мл; морская соль — 2 г; лед — 100 г; лимон — 20 г; цитрусовая газировка — 100 мл.
Способ приготовления
Лимон нарезать кружками. Добавить в шейкер соль и лимонный фреш. Хорошо размешать. Добавить сахарный сироп и взболтать со льдом. Перелить коктейль в емкость для подачи, добавить газировку и кружки лимона.
Где попробовать: на веранде бара «Кот Шрендингера»
SNCmedia.ru: последние новости
3 крутых рецепта, которые помогут приблизить лето 5 московских барменов о том, что мы будем пить этим летом 6 важных правил эротической переписки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая сексуальная бабушка показала голую грудь78
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться115
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Звезды-разлучницы, которые увели мужчин из семьи19
Почему вы едите банан неправильно34
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение