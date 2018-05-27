3 рецепта летних безалкогольных коктейлей

Коктейль с ананасом и мятой

Ингредиенты:

мята — 1 веточка; ананасный фреш — 70 мл; яичный желток — от 1 яйца; сахарный сироп — 25 мл; лимонный фреш — 15 мл; лед — 100 г.

Способ приготовления

Положить мяту в шейкер, слегка размять мадлером (ступкой). Добавить все остальные ингредиенты и хорошо взболтать.

Отцедить на лед в емкость для подачи.

Коктейль с дыней и огурцом

Ингредиенты:

фреш из огурца — 70 мл; сироп зеленая дыня — 20 мл; лимонный фреш — 20 мл; содовая — 100 мл.

Способ приготовления

Налить в шейкер все ингредиенты, кроме содовой, и взболтать. Перелить коктейль в емкость для подачи и долить содовой.

Соленый лимонад

Ингредиенты:

сахарный сироп — 25 мл; лимонный фреш — 20 мл; морская соль — 2 г; лед — 100 г; лимон — 20 г; цитрусовая газировка — 100 мл.

Способ приготовления

Лимон нарезать кружками. Добавить в шейкер соль и лимонный фреш. Хорошо размешать. Добавить сахарный сироп и взболтать со льдом. Перелить коктейль в емкость для подачи, добавить газировку и кружки лимона.

Где попробовать: на веранде бара «Кот Шрендингера»