Самые вкусные бутерброды мира

Существует огромное количество видов бутербродов — от классических с колбасой или сыром до многослойных из различных сортов мяса, овощей, зелени и соусов или паштетов. От сэндвича бутерброд отличается тем, что содержит лишь один кусок хлеба (в то время как у сэндвича начинка зажата между двумя кусками хлеба). В нашей подборке мы не будем разграничивать бутерброды и сэндвичи по той причине, что в странах, где готовят эти блюда эти слова неизвестны. Простая и вкусная пища может отражать состояние кулинарной культуры целого народа. Уличная пища в виде вариации на тему сэндвича — одно из обязательных впечатлений, которые стоит испытать путешественнику. В нашей подборке — самые выдающиеся представители семейства бутербродов со всех уголков света.

Индия

Vada Pav bole toh ek dum Jhakkas #JhakkasPavBhaji #Mumbaiwale #Sector7 #Rohini #pavbhaji #vadapav #aloo #streetfood #instafood #instagood #instalike #tasty #BeinginDelhi

A photo posted by Being in Delhi (@beingindelhi) on Jan 19, 2015 at 9:06am PST Индиский вада-пав является одной из самых популярных разновидностей еды у себя на родине, Обжаренное картофельное пюре с различными добавками между двух булочек продается во всех крупных городах Индии и стоит очень дешево, что делает его любимым лакомством всех индийцев.

Португалия

A melhor (e mais demorada) francesinha do Porto!

Португальский бургер Francesinha.

Китай

#lunch #驴肉火烧

A photo posted by WANG Fei (@billfeiwang) on Mar 27, 2013 at 9:31pm PDT Китайский ослиный бургер называется так именно потому, что для его приготовления используется мясо осла с различными приправами, заключенное в тонкую питу.

Венесуэла

@areperadongoyo es una muy buena opción para el desayuno y la cena ya que te ofrecen ricas arepas y están desde las 7:00 am ubicalos en la AV. Colombia Alto Barinas Norte la del toldo naranja, recuérdales que los recomendó @quecomerenbarinas #barinas #venezuela #daleungustoatupaladar #sibarita #food #foodie #tupuntodegusto #quecomerenbarinas #areperadongoyo #aperas #cena #tradicionVenezolana #arepa #desayuno #breakfast #yummy

A photo posted by Венесуэльские арепас могут содержать в себе даже бананы и йогурт.

Notable este gigante, sabroso e impecable #Chacarero con ají verde y mayo @FuenteMardoqueo El Bosque Norte

A photo posted by 800.cl Alejandro (@alejandromery) on Nov 27, 2014 at 11:46am PST Чилийский шакареро — сэндвич-монстр с начинкой из нарубленного стейка с овощами и перцем.

#portos #cuban #cubansandwich #medianoche #sandwich #eat #hungry #cheapeats #goodsandwich #glendale #lunch

A photo posted by jamslopz (@jamslopz) on Feb 6, 2015 at 11:03am PST Горчица, свинина, ветчина, сыр и огурцы укладываются между двумя слоями сладкого кубинского хлеба и запекаются. Традиционное блюдо medianoche является идеальной закуской для банкета и при этом, по свидетельствам путешественников, обладает невероятным вкусом.

Австралия

#Vegemite sandwiches from #IntrepidGastroBar. For those of you who miss the Melbourne coffee culture or wanna have a taste of it, check out Intrepid Gastro Bar, which is opened by owners who have lived in Australia.

A photo posted by 365days2play and EAT! (@365days2play) on Nov 23, 2013 at 1:39am PST Австралийское национальное блюдо — дрожжевая паста Веджемит, которую используют как основу для бутербродов во всех без исключениях кафе южного континента.

Канада

Smoked meat — Schwartz — Montreal

A photo posted by papilles (@papilles) on Feb 6, 2015 at 9:26am PST Для национальных канадских сэндвичей не придумано специального названия, зато размер его четко дает понять, откуда он родом.

Япония

#カツサンド うま‼

A photo posted by miho (@mu_tan345) on Jul 13, 2013 at 9:49pm PDT Обжаренное в панировке мясо в сэндвиче из белого хлеба в Японии называется Кацу-Сандо.

Колумбия

#colombia #chorizo #food #foodie #fonda #foodporn #comfortfood #grill #arepa #lacandelaria

A photo posted by Juan (@jlblancom) on Feb 16, 2015 at 6:30pm PST Колумбийские арепас делаются из булочек из кукурузной муки с наполнителем из измельченной колбасы и соуса чили.

Турция

#DonerKebab #FromTürkiyeCumhuriyeti #LCcity

A photo posted by Шаурма есть и в России, но только в Турции можно ощутить настоящий вкус этого древнего блюда.

Вьетнам

Incase you missed it… Vegan Mushroom Bahn Mi. Recipe on the blog!

БахМи—вьетнамский аналог саба, с добавлением перца и других азиатских острот.

Дания

Valentine's day surprise lunch at Maurice in pdx. Here is their Smørrebrød with ham. So good. #healthybytheoz

A photo posted by Healthy By The Ounce (@healthybytheoz) on Feb 14, 2015 at 2:02pm PST Смёрреброль — общий термин для семейства открытых бутербродов с ржаным хлебом, которые являются национальной гордостью Дании.