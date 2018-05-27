Ещё
Как выявить поддельное сливочное масло
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как выявить поддельное сливочное масло 

Don't Panic 15 минут назад
Фото: Don't Panic
На рынке уже сейчас очень велика доля поддельного сливочного масла. Этот продукт практически неотличим от натурального внешне: надо понимать, на что обратить внимание, чтобы не нарваться на искусственный заменитель.
Проще всего будет сразу же проверить состав. На упаковке настоящего сливочного масла нет никакого перечисления растительных добавок, как в маргарине. Цельное молоко и сливки — все остальное не считается.
Реальное сливочное масло не будет «телевизионного» желтого цвета. Оно белое, с легким оттенком кремового. Качественное масло должно быть твердым, при намазывании оно не крошится, а ложится на хлеб однородным слоем.
Срок годности натурального сливочного масла не превышает двух недель. На заводах вполне могут добавлять в масло различные консерванты для продления срока годности — это так же выдает не настоящий продукт.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс влияет на женскую внешность27
Самая сексуальная бабушка показала голую грудь82
Секс с точки зрения науки: 10 любопытных фактов
Откровенный образ Решетовой никто не оценил7
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться120
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение