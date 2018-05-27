Как выявить поддельное сливочное масло

На рынке уже сейчас очень велика доля поддельного сливочного масла. Этот продукт практически неотличим от натурального внешне: надо понимать, на что обратить внимание, чтобы не нарваться на искусственный заменитель.

Проще всего будет сразу же проверить состав. На упаковке настоящего сливочного масла нет никакого перечисления растительных добавок, как в маргарине. Цельное молоко и сливки — все остальное не считается.

Реальное сливочное масло не будет «телевизионного» желтого цвета. Оно белое, с легким оттенком кремового. Качественное масло должно быть твердым, при намазывании оно не крошится, а ложится на хлеб однородным слоем.

Срок годности натурального сливочного масла не превышает двух недель. На заводах вполне могут добавлять в масло различные консерванты для продления срока годности — это так же выдает не настоящий продукт.