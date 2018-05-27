Бокал «арабского вина»

Это тот самый гость, без которого едва ли обойдутся встречи или какой-либо дом в мире. На протяжении веков кофе стал ежедневным ритуалом для сотен тысяч людей по всему миру, оставляя свой особенный культурный след в каждом регионе, который дал ему в награду и местный колорит, что сделало из этого напитка любимца каждого народа. Таким образом, кофе стал гражданином мира.

Как и у других народов, кофе занимает важное место в арабской культуре. Воспевать его в стихах и песнях арабы начали ещё в народной поэзии, а затем эту традицию продолжили Низар Кобани и Махмуд Дервиш.

Открытие кофе

Несмотря на значительные успехи в кофейном производстве турков и американцев, родоначальниками этого дела всё-таки являются арабы. Согласно историческим источникам, оно зародилось в Йемене, после того, как шейх Абу Бакр бин Абдалла аль-Айдерус, первый флорист Адена и один из суфийских шейхов, заметил, что овцы питаются листками и плодами кофейного дерева, после чего бодрствуют всю ночь. Размельчив несколько его плодов, он открыл отличный стимулятор чувств и памяти.

Бедуины готовят кофе в Саудовской Аравии

Кофе попал в Европу лишь в XVII веке. Некоторые исторические источники указывают, что посланник османского султана Мехмеда IV прибыл ко двору короля Луи XIV в 1866 году, чтобы снять эмбарго на кофе, которое было наложено по решению существовавшей тогда в Европе Академии наук и медицины.

Традиции пития кофе в арабских странах

Употребление кофе в арабских странах связано с гостеприимством. Существуют определённые правила и традиции пития кофе, и вот некоторые из них:

Стакан кофе следует держать правой рукой: это одно из основных правил выказывания уважения гостю.

В странах Персидского залива, например, в Йемене и Саудовской Аравии, не принято наполнять стакан больше, чем наполовину. Этот обычай называется «налить уважение». Если кофе в стакане окажется больше, чем необходимо, гость будет оскорблён.

Специальные «кофейные» знаки, которые известны у арабов: дважды потрясти стакан кофе, пока человек пьёт его, — знак от гостя к хозяину, с которым он пьёт кофе, что тот не против, чтобы ему налили ещё.

В Саудовской Аравии распространены следующие названия традиционно выпиваемых стаканов кофе:

Первый стакан — стакан чести. Его пьёт хозяин, тем самым показывая гостю, что кофе безвреден для него.

Второй стакан называют стаканом гостя. Соответственно, его выпивает гость в знак уважения и его добрых намерений.

Третий — стакан удовольствия. Его также выпивает гость, чтобы ощутить всю полноту вкуса кофе.

Пятая чашка (её называют чашка меча). Её тоже выпивает гость: она служит сигналом, что гость собирается уходить, если ему грозит опасность.

Разбить чашку кофе?

Разбить чашку кофе считается старинным обычаем среди жителей пустыни на севере Аравийского полуострова. Таким образом они выражают уважение к гостю.

В аравийском диалекте даже появилось специальное слово, обозначающее именно стакан для кофе. Оно вошло в различные арабские словари и лексические справочники.

Посуда, в которой готовят кофе

Михмас (или михмаса) — круглая железная миска, в которую собираются кофейные зёрна перед обжаркой.

Ручка михмасы представляет собой длинный железный рычаг, который позволяет перемещать и переворачивать кофейные зёрна в михмасе, чтобы как можно лучше обжарить их.

Место отдыха в пустыне в Саудовской Аравии

Нажр — медная ступа, в которой перемалывают обжаренные кофейные зёрна. Она встречается у подавляющего большинства аравийских племён. В некоторых арабских странах кофе перемалывают в деревянной ступе и используют деревянную михмасу.

Рукоятка наджра или простой ступы — медный молоточек, которым и перемалывают зёрна кофе внутри наджра (или ступы), чтобы сделать их мягкими, как мука. Это приспособление используется всеми аравийскими племенами. В некоторых арабских так же используется деревянная ступа с молоточком.

Милкат (щипцы) сделаны из железа и служат для того, чтобы брать угли и собирать их в печи.

Камкам (бутылка) — это большой сосуд, сделанный из меди, в котором хранят уже готовый напиток.

Тилькама — тоже медный сосуд. Он меньше по размеру, чем камкам, и некоторые племена называют его лакма.

Аль-масафа — маленький медный фильтр, с помощью которого очищают кофе перед тем, как наливать его гостям.