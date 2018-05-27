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Пшенная и другие самые бесполезные каши
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Пшенная и другие самые бесполезные каши 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
С детства каждое утро для нас начиналось обязательно с каши. Да и сейчас многие едят ее на завтрак. А все ли каши так уж полезны для здоровья?
Манная каша
В советскую эпоху манную кашу в обязательном порядке давали на завтрак в детских садах, больницах, лагерях, санаториях… Считалось, что детям она полезна, так как является высококалорийным и питательным блюдом. Но в последнее время специалисты усомнились в ее пользе.
Дело в том, что манная крупа производится из внутреннего слоя зерна пшеницы и не содержит грубой клетчатки. Кроме того, в ней очень мало витаминов и минералов, а соотношение незаменимых аминокислот (триптофана, лизина и метионина) не вполне сбалансировано. В сущности она состоит лишь из чистого крахмала и небольшого количества белка. Также, поскольку манка богата простыми углеводами, она способствует ожирению, противопоказана больным сахарным диабетом и тем, кто страдает различными желудочно-кишечными расстройствами. Безвредной можно считать разве что манную крупу, изготовленную из твердой пшеницы.
Пшенная каша
Белки пшена содержат мало незаменимых аминокислот. Так, лизина в них вдвое меньше, чем в рисовой крупе, и втрое-четверо меньше, чем в гречневой. Пшенная каша не вредна, но и не слишком полезна.
Рисовая каша
Часто приходится слышать о пользе рисовой каши. Но в магазинах, как правило, продается белый, шлифованный рис, в котором очень мало витаминов, полезных элементов и клетчатки. Немного их даже в буром рисе, который мы едим куда реже. Рисовые каши эффективны разве что для краткосрочных диет.
Овсянка быстрого приготовления
В принципе овсяная крупа богата микроэлементами, витаминами и клетчаткой. Она прекрасно выводит из организма шлаки и токсины, холестерин, полезна при проблемах с ЖКТ. Но многие предпочитают употреблять по утрам хлопья мелкого помола, которые просто заливают кипятком или теплым молоком. Сейчас в продаже есть и мюсли — овсяные хлопья вперемешку с различными фруктами, сухофруктами, ягодами и орехами. Их очень удобно готовить, но они не содержат никаких ценных компонентов. Зато калорийность у овсянки с сахаром очень высокая. Если хотите оздоровиться — ешьте не хлопья быстрого приготовления, а обычный, сваренный на воде геркулес. Также очень полезны гречневая и перловая каши, содержащие множество жизненно важных веществ.
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