Три шага к идеальной коже лица: советы и рекомендации

Лицо — это визитная карточка каждой девушки. Чтобы лицо сохранило первозданную красоту и свежесть за ним нужно тщательно ухаживать. Красивый и здоровый внешний вид вселяет уверенность, помогает быстрее добиваться поставленных целей, избавляет от комплексов. Индустрия косметологии в современном мире очень развита, но стоит это не маленьких денег. Ухаживать за лицом можно и в домашних условиях. Это значительно сэкономит бюджет и время. Наши бабушки никогда не прибегали к услугам косметологов, но выглядели безупречно, даже без косметики. У современных девушек для ухода за собой есть гораздо больше возможностей, чем у женщин три десятка лет назад. МедикФорум собрал самые простые рецепты по уходу за комбинированной кожей.

Шаг 1. Правильно выявить тип кожи.

Для того, чтобы найти решение проблем по уходу за лицом, нужно знать к какому типу относится кожа. Существует четыре типа кожа: жирная, сухая, комбинированная и нормальная. Жирную кожу выдаёт своеобразный блеск на лице, открытые поры и как следствие большое количество высыпаний и нездоровый цвет лица. Хозяйка сухой кожи сталкивается с шелушением в области бровей, носа и лба, тусклым цветом. Сухая кожа более склонна к образованию морщин, из-за маленького количества подкожного жира и недостатка воды. Комбинированная кожа — это один из самых сложных, в плане ухода, типов кожи. Этот тип сочетает в себе жирную и сухую кожу. Проблема ухода за такой коже заключается в том, что для каждого участка лица нужно использовать разные средства. В питании нуждаются участки кожи, которые склонны к сухости. А вот жирную кожу, наоборот нужно тонизировать.

Нормальный тип кожи очень редко встречается в современном мире. Нормальную кожу отличают эластичность, упругость, здоровый цвет лица, отсутствие шелушения и жирного блеска. Кожу нормального типа по мере необходимости можно увлажнять легкими кремами. Девушкам этого типа кожи питательными кремами стоит пользоваться только после тридцати лет. Экология, неправильное питание, отсутствие спорта и сильные стрессы мешают женской красоте, но с этим можно и нужно бороться.

Шаг 2. Правильное питание.

Здоровая пища — залог успеха. Эту аксиому нужно запомнить на всю жизнь. Без сбалансированной еды ни одно «чудо-средство» не сможет помочь коже. Правила здорового питания: 1. Исключить: «фаст-фуд», острое, жирное, жареное и мучное. 2. Ограничить употребление сахара. Сладкое можно позволить в первой половине дня, небольшое количество. 3. Последний приём пищи за три, четыре часа до сна. 4. Ежедневное количество воды, которое должен выпить человек два литра. 5. В рационе должно быть больше сезонных фруктов и овощей.

Шаг 3. Ежедневный уход.

Все процедуры, связанные с уходом лучше делать в утреннее и вечернее время. Золотые правила ухода за кожей: — Утро начинать с ледяного протирания лица. Для этого нужно заморозить различные травы: ромашку, мяту или мелису. Сборы трав продаются в аптеке. Пакетик сбора заваривать в течение тридцати минут, после того как отвар остынет отправить на заморозку.

— Умывать лицо лучше кипяченой водой. — Полотенцем лицо не протирать. Промокнуть одноразовым полотенцем. — Каждое утро увлажнять лицо кремом для лица. — Несколько раз в неделю делать маски и пилинг для лица. — Каждые два дня менять наволочку, так как на ней скапливается очень много микробов. — Вечером умываться тоником или пенкой, подобранные по типу кожи. — На ночь наносить питательный крем. — В зимний период пользоваться защитным кремом. — Всегда смывать косметику с лица. — Маски из самых обычных продуктов. Сырой картофель. Универсальная маска, которая подойдет любой кожи — это маска из картофеля. Картофель является не только питательным продуктом на столе, но и отличным помощником для лица. В клубнях этого овоща содержится большое количество крахмала и других полезных для кожи веществ. Крахмал — это природный компонент, который способствует разглаживанию мелких трещин на коже, а также подарит коже эластичность. Клубень сырого картофеля измельчить, выложить на лицо. Четверти часа будет достаточно, чтобы добиться желаемого эффекта. Затем удалить сырой картофель водой. Процедуру можно повторять от одного до трех раз в неделю. Овсянка. Овсянка является одной из самых полезных круп. Она повышает жизненный тонус, укрепляет мышечную массу и отлично подходит для завтрака. Маска из овсянки питает кожу, восстанавливает тон лица, способствует заживлению прыщей и устранению черных точек. Овсяную крупу перемешать с питательным кремом и нанести на полчаса, затем очистить лицо водой. Скраб из соли и меда.

Мед — издревле является угощением на каждом столе. О целебных свойствах меда написано множество книг. Также мед отлично подходить для ухода за лицом. Этот волшебный продукт обладает противовоспалительным эффектом, что способствует заживлению акне. Мед придает кожу здоровый оттенок и разглаживает морщины. 30 мл меда перемешать с чайной ложкой соли. Полученную смесь массирующими движениями втирать в проблемные участки, предварительно распаренные. Состав из указанных компонентов удалить с лица водой. Овощи и ягоды. В сезон овощей и ягод не нужно забывать об их чудесных свойствах. Свежие ягоды можно растолочь и выложить на кожу. Маска из свежих огурцов способствует улучшению эластичности кожи, предупреждает преждевременное старение и появление прыщей. Уделяя внимание лицу, не стоит забывать о том, что организм нуждается в витаминах. Витамины групп А, Е, В и С необходимы человеку для поддержания здоровья. Комплекс выше перечисленных витамин можно принимать вовнутрь или добавлять в косметические средства. Лицо — это индикатор всего организма, именно на нем отражаются все несовершенства человека. Также не нужно забывать о том, что стресс и вредные привычки пагубно влияют на состояние кожи. Больше прогулок на свежем воздухе, хорошее настроение и положительные эмоции прекрасно дополнят картину ухода за лицом. Уход за лицом требует много сил, времени и ежедневного труда, но результат стоит этого. Важно помнить, чтобы иметь красивую и подтянутую кожу необязательно посещать дорогие салоны. Ранее эксперты рассказали о том, как ухаживать за собой.