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Горячие напитки при болезни могут замедлить выздоровление
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Горячие напитки при болезни могут замедлить выздоровление 

ИД «Собеседник» 58 минут назад
Некоторые ученые считают, что при болезни нельзя пить горячие напитки, так как они замедляют процесс выздоровления.
Горячие напитки разрежают слизистую рта и горла и замедляют процесс выздоровления, считают ученые. Мнение исследователей публикует «РЕН ТВ». Эксперты рекомендуют пить до трех литров жидкости в день при болезни, однако подчеркивают, что она должна быть теплой, а не горячей.
Так, например, быстрее выздороветь помогут теплая вода, травяной отвар, теплый бульон и чай с листьями малины. Вместе с напитками можно употреблять мед, при этом его нужно не растворять в чае или молоке, а есть с ложки.
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