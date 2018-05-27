Горячие напитки при болезни могут замедлить выздоровление

Некоторые ученые считают, что при болезни нельзя пить горячие напитки, так как они замедляют процесс выздоровления.

Горячие напитки разрежают слизистую рта и горла и замедляют процесс выздоровления, считают ученые. Мнение исследователей публикует « РЕН ТВ ». Эксперты рекомендуют пить до трех литров жидкости в день при болезни, однако подчеркивают, что она должна быть теплой, а не горячей.

Так, например, быстрее выздороветь помогут теплая вода, травяной отвар, теплый бульон и чай с листьями малины. Вместе с напитками можно употреблять мед, при этом его нужно не растворять в чае или молоке, а есть с ложки.