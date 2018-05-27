Десерт дня: полезный Наполеон

508 calories

«Безгрешный» Наполеон

Чтобы сэкономить время на приготовление, используйте готовое слоёное бездрожжевое тесто. «Безгрешный» Наполеон СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут PT40M PT40M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 508 ккал

Ингредиенты

Тесто (слоёное бездрожжевое) 625 г Кокосовые сливки 550 мл Сахар (виноградный жидкий) 165 мл Мука (пшеничная) 110 г Первым делом приготовьте крем. Кокосовые сливки, муку и виноградный сахар смешайте в блендере до однородной консистенции в течение 1-2 минут на максимальной скорости.

Перелейте массу в сотейник и поставьте на плиту на среднюю температуру. Постоянно помешивайте лопаткой, чтобы не подгорело.

После того как масса загустеет, снимите с плиты и вручную взбейте венчиком до однородной консистенции, чтобы не было комочков. Остудите в холодильнике, а затем ещё раз взбейте миксером.

Возьмите готовое бездрожжевое слоёное тесто и раскатайте два листа квадратами примерно 22 на 22 см. Перед тем как отправить тесто в духовку, сбрызните его водой через пульверизатор.

Выложите квадраты теста на противень и выпекайте в духовке 15 минут при температуре 180 градусов и 5 минут при 200 градусах.

Готовое тесто остудите, затем обрежьте края по сантиметру с каждой стороны и разрежьте тесто пополам на два слоя, чтобы всего получилось четыре слоя теста.

На первый слой нанесите 170 г крема, сверху — второй слой теста, на него — ещё 170 г крема и так промажьте все четыре слоя. На верхний слой положите чуть больше — 220 г крема.

Из обрезанных краёв теста сделайте лёгкие хлопья и ими посыпьте торт. По желанию десерт можно украсить свежими ягодами и листьями мяты.

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