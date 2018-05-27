Горячее питье опасно при простуде

Считается, что заболевшему человеку полезно обильное питье — оно помогает выводить слизь, лучше адаптирует организм к высокой температуре, не дает патогенам скапливаться на слизистой рта и горла. Но, оказывается, горячее питье, вопреки распространенному мнению, не помогает человеку, а замедляет выздоровление при простуде. Ученые выяснили, что употребление горячих жидкостей при простуде мешает организму бороться с инфекцией, сообщило издание «VistaNews». Особенно опасным по их мнению является питье горячих напитков с добавлением в них меда.

«Горячая жидкость при попадании в организм раздражает слизистую рта и горла, что способствует распространению инфекции и тормозит процессы лечения», — заявили, в частности, научные специалисты.

Что касается меда, то при температуре выше 40 °С в нем практически полностью разрушается диастаза — ценный фермент, отвечающий за усвоение крахмала. При температуре выше 60 °Сфруктоза, содержащаяся в меде, начинает превращаться в оксиметилфурфурол — вещество, обладающее канцерогенными свойствами и способствующее развитию онкологических заболеваний желудка и пищеварительной системы. При простуде специалисты рекомендуют пить в больших количествах теплые напитки, минеральную воду и остывший бульон. Особую пользу при простуде приносит питье теплого чая с добавлением листьев малины, подсказали эксперты. Ранее МедикФорум писал о том, что употребление воды с огурцом специалисты считают хорошим средством профилактики диабета второго типа.