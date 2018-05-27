3 лучших рецепта торта Птичье молоко

Торт «Птичье молоко» — это нежнейший десерт, который можно приготовить дома своими руками, при этом получив вкусное лакомство, которое можно подать к столу на торжество. Этот торт стал популярен еще в советские времена, именно тогда кондитеры создали лучший рецепт приготовления десерта.

Сегодня же существует масса пошаговых рецептов с фото, которые показывают, как приготовить торт «Птичье молоко» в домашних условиях. Мы опишем несколько простых, но интересных вариантов приготовления десерта.

Приготовить десерт дома не сложно, так как продукты для его создания вполне доступны, кроме того, существует несколько десятков вариантов приготовления лакомства, хозяйка сможет подобрать наиболее подходящий рецепт. Хотя вариантов приготовления торта много, мы сначала опишем традиционный рецепт, а уже затем различные вариации его исполнения.

yandex_ad_1 Стоит заметить, что в рецептуре изначально использовался агар-агар, но этот продукт не легко найти, поэтому можно заменить его желатином.

Рецепт десерта на основе сгущенного молока без выпекания

При приготовлении любого торта приходится печь коржи, в этом рецепте основу тоже можно испечь, взяв за основу обычный бисквит. Но если времени на это нет, следует просто приобрести готовые коржи в магазине. С готовой основой десерт получается не менее вкусным и нежным.

Готовый торт украшают с помощью свежих или консервированных фруктов и ягод, такая добавка дает возможность урегулировать вкусовые качества лакомства, придав десерту легкую кислинку.

Также есть возможность приготовить десерт на песочной основе, как ее приготовить, мы опишем подробнее ниже.

Ингредиенты на песочную основу:

печенье песочное — 220 грамм;

масло сливочное мягкое — 110 грамм.

Ингредиенты на карамельное суфле:

сгущенное молоко вареное — 380 грамм;

сметана высокой жирности — 210 грамм;

желатин в гранулах — 22 грамма;

масло сливочное — 55 грамм;

белки куриных яиц — 5 штук.

Ингредиенты для украшения:

желе для торта — 1 пачка;

консервированные фрукты — 410 грамм.

Процесс приготовления:

Для начала берется песочное печенье и измельчается с помощью комбайна в крошку, после чего туда же добавляется мягкое сливочное масло и все повторно взбивается, чтобы получить однородную крошку.

Теперь берется форма, и в нее укладывается крошка, после чего хорошо прижимается ко дну формы, чтобы получилась основа для торта. Когда основа будет сформирована, форму убирают в камеру холодильника и оставляют там на несколько минут.

Сгущенное молоко вареное взбивается с небольшим количеством сливочного масла, необходимо получить максимально однородную консистенцию.

Подготавливается желатин, его заливают водой в пропорции один к трем, а затем оставляют настояться несколько минут и подогревают смесь, чтобы гранулы растворились.

В теплую желатиновую массу добавляют пару ложек крема, все хорошо перемешивают и вводят готовый желатин в общую массу крема.

Тем временем белки взбивают в стойкую пену и смешивают с основой из вареной сгущенки. Суфле распределяется на подготовленную основу из печенья, лучше использовать в данном случае разъемную форму. В таком виде десерт оставляют в камере холодильника на двенадцать часов.

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Когда десерт будет готов, его украшают сверху ягодами и фруктами, сверху все заливают желе, который был заранее подготовлен по инструкции. Как только желе застынет, необходимо осторожно снять бортик формы, а затем переложить готовый десерт на большое блюдо для подачи на стол. Торт «Птичье молоко» по такому пошаговому рецепту с фото, готовится достаточно просто и быстро. В домашних условиях десерт получается не менее вкусным, чем покупной торт.

yandex_ad_2 Лимонный торт

Готовый десерт получается очень нежным, но при этом в составе содержится лимон, который придает торту необычный аромат и легкий лимонный вкус. Это лакомство придется по вкусу тем, кто любит выпечку с цитрусовыми.

Ингредиенты:

сахарный песок — 2 стакана;

лимон свежий — 2 штуки;

масло сливочное — 425 грамм;

молоко 3,2% — 2 стакана;

куриные яйца — 4 штуки;

мука пшеничная — 1 стакан;

разрыхлитель — 1 упаковка;

какао-порошок — 3 ложки;

крупа манная — 3 ложки;

шоколад черный — 110 грамм.

Процесс приготовления:

Чтобы приготовить торт «Птичье молоко» в домашних условиях, следует тщательно прогреть духовой шкаф, а также в точности следовать пошаговому рецепту с фото.

Около 125 граммов сливочного масла растопить, а затем добавить к сахарному песку и перемешать. К составу добавляют куриные яйца по одному, постепенно взбивая массу. В последнюю очередь вводят пшеничную муку, перемешанную с разрыхлителем.

Из массы замешивают тесто и делят его на две одинаковые части. Одна часть откладывается, а в другую насыпают три ложки какао.

Из подготовленного теста выпекается два коржа, процесс выпекания может занимать около тридцати минут на каждый.

Теперь можно начинать подготовку крема, для этого сначала варится крутая манная каша на молоке.

Также на терке натирают лимон вместе с цедрой. Как только каша охладится, в нее добавляют лимон и все перемешивают.

В манную кашу с лимонами добавляют мягкое сливочное масло, все осторожно взбивают и кладут сахарный песок. Подготовленный крем отправляют в камеру холодильника на двадцать минут.

После этого можно уложить в форму темный корж, на него выложить кремовую массу, а сверху закрыть все светлым коржом.

Верхняя часть десерта и бока покрывают растопленным горьким шоколадом. Готовый торт отправляют в камеру холодильника на пару часов.

Классический десерт

Стоит сказать о том, что приготовить в домашних условиях такой десерт не так просто, даже если строго следовать пошаговому рецепту с фото. Многие хозяйки говорят о том, что торт «Птичье молоко» не держит форму, или же при приготовлении суфле возникают проблемы. Мы опишем простой вариант приготовления десерта с советами.

Ингредиенты на бисквит:

ванильный порошок — 1 пачка;

мука пшеничная — 1 стакан;

куриное яйцо — 2 штуки;

сливочное масло — 110 грамм;

сахарный песок — 120 грамм.

Ингредиенты на суфле:

вода — 130 мл;

сгущенное молоко — 110 грамм;

сахарный песок 435 грамм;

кислота лимонная — щепотка;

масло сливочное — 210 грамм;

желатин — 30 грамм;

белки куриных яиц — 2 штуки.

Ингредиенты на глазурь:

сливочное масло — 55 грамм;

шоколад горький без сахара — 120 грамм.

Процесс приготовления:

Сначала готовится бисквит, для этого мягкое масло взбивают с сахаром и ванилином, после этого к массе добавляют куриные яйца и в самом конце вводят муку.

Из готового теста пекут два коржа. Тем временем замачивают желатин в 70 мл воды.

Масло взбивают со сгущенным молоком и ванильным сахаром, необходимо получить пышную массу.

Из остатков воды и сахарного песка варится сироп для пропитки коржей.

Белки взбивают с лимонной кислотой, чтобы получилась густая масса. Тонкой струйкой вводят горячий сироп, не переставая взбивать смесь. Когда масса слегка остынет, в нее вводят сливочное масло и в самом конце добавляют желатин.

Корж кладут в форму, заливают суфле, после чего кладут еще один корж и заливают остатками крема.

Оставляют в камере холодильника на три часа.

После того, как десерт будет готов, его поливают шоколадом, растопленным со сливочным маслом. В итоге получается красивая глянцевая глазурь.