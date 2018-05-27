Клюквенный напиток 

Суперполезный напиток для всей семьи!
Ингредиенты
Клюква
350 г вода
8 стак.
сахар
по вкусу
сок лимона
по вкусу
гвоздика
10 шт.
корица
1 шт.
Способ приготовления
В кастрюлю кладем воду и клюкву, доводим до кипения, убавляем огонь и оставляем на 15 минут.
Добавляем сахар, сок лимона, корицу и гвоздику, затем выключаем огонь, накрываем крышкой и оставляем на час. Процеживаем от ягод и специй, подаем.
При подаче можно добавить немножко меда.
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко
КухняМеждународная