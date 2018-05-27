Клюквенный напиток

Суперполезный напиток для всей семьи!

Ингредиенты

Клюква

350 г вода

8 стак.

сахар

по вкусу

сок лимона

по вкусу

гвоздика

10 шт.

корица

1 шт.

Способ приготовления

В кастрюлю кладем воду и клюкву, доводим до кипения, убавляем огонь и оставляем на 15 минут.

Добавляем сахар, сок лимона, корицу и гвоздику, затем выключаем огонь, накрываем крышкой и оставляем на час. Процеживаем от ягод и специй, подаем.

При подаче можно добавить немножко меда.

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко

КухняМеждународная