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Клюквенный напиток
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Клюквенный напиток 

Карельские вести 46 минут назад
Суперполезный напиток для всей семьи!
Ингредиенты
Клюква
350 г  вода
8 стак.
сахар
по вкусу
сок лимона
по вкусу
гвоздика
10 шт.
корица
1 шт.
Способ приготовления
В кастрюлю кладем воду и клюкву, доводим до кипения, убавляем огонь и оставляем на 15 минут.
Добавляем сахар, сок лимона, корицу и гвоздику, затем выключаем огонь, накрываем крышкой и оставляем на час. Процеживаем от ягод и специй, подаем.
При подаче можно добавить немножко меда.
Время готовки15 мин  Количество персон2 чел  Уровень сложностиЛегко
КухняМеждународная
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