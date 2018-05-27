Марокканский чай 

Ароматный и горячий чай в конце рабочей недели… Разве может быть что-то лучше?
Ингредиенты
Корица (палочки)
1-2 шт.
гвоздика (бутончики)
4 шт.
цедра апельсина и лимона
по вкусу
имбирь сушеный
по вкусу
лайм
1 шт.
мята
по вкусу
вода
500 мл черный листовой чай 3 ч. л.
коричневый сахар
по вкусу
Способ приготовления
Снимаем с апельсина и лимона цедру, режем ее аккуратной соломкой. Мяту разминаем в руках, а можно использовать специальную ступку с чашкой.
Кладем в чайник корицу, гвоздику и мяту, нарезанный лайм, цедру, имбирь, коричневый сахар и чай.
Заливаем все кипятком. Немного ждем, пока он настоится — и можно пить.
Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко
КухняМарокканская