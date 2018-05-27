Марокканский чай

Ароматный и горячий чай в конце рабочей недели… Разве может быть что-то лучше?

Ингредиенты

Корица (палочки)

1-2 шт.

гвоздика (бутончики)

4 шт.

цедра апельсина и лимона

по вкусу

имбирь сушеный

по вкусу

лайм

1 шт.

мята

по вкусу

вода

500 мл черный листовой чай 3 ч. л.

коричневый сахар

по вкусу

Способ приготовления

Снимаем с апельсина и лимона цедру, режем ее аккуратной соломкой. Мяту разминаем в руках, а можно использовать специальную ступку с чашкой.

Кладем в чайник корицу, гвоздику и мяту, нарезанный лайм, цедру, имбирь, коричневый сахар и чай.

Заливаем все кипятком. Немного ждем, пока он настоится — и можно пить.

Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко

КухняМарокканская